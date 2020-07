Porto Alegre Iniciada nova etapa de obras do corredor de ônibus da avenida João Pessoa, em Porto Alegre

30 de julho de 2020

Segundo trecho vai do viaduto Imperatriz Dona Leopoldina até a Jerônimo de Ornelas. Foto: Orlando Moraes/SMIM PMPA Segundo trecho vai do viaduto Imperatriz Dona Leopoldina até a Jerônimo de Ornelas. (Foto: Orlando Moraes/SMIM PMPA) Foto: Orlando Moraes/SMIM PMPA

A pavimentação em placas de concreto do corredor de ônibus da avenida João Pessoa tem nova etapa nesta semana, com 9% de execução. O segundo trecho do cronograma, de cerca de um quilômetro, vai do viaduto Imperatriz Dona Leopoldina até a rua Jerônimo de Ornelas. Entre a avenida Venâncio Aires e a Jerônimo de Ornelas, em uma extensão aproximada de 400 metros, a empresa responsável começaram, nesta quinta-feira (30), os serviços de fresagem (remoção da camada asfáltica). O secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen, acompanhou os trabalhos.

Após esse serviço, ocorrem a terraplanagem, drenagem, execução das camadas de base e de concreto compactado com rolo e, na fase final, a instalação das placas de concreto, acabamentos, colocação das barreiras de proteção em concreto (new jerseys) e pintura. No total, a pavimentação em concreto abrangerá aproximadamente 2,2 quilômetros do corredor de ônibus, entre a avenida Bento Gonçalves e a rua Desembargador André da Rocha. A conclusão tem prazo estimado em 12 meses após a ordem de início, assinada em maio. O investimento é de R$ 4.168.439,03, provenientes do Município e de financiamento do Banrisul.

A prefeitura tenta desde 2017 viabilizar a retomada e conclusão das chamadas obras da Copa – entre as quais estão as do corredor de ônibus da João Pessoa.

Reparos

O corredor está recebendo um novo pavimento rígido, adequado para resistir ao grande fluxo e volume de carga dos coletivos que ali circulam. Além da substituição da pavimentação asfáltica, já deteriorada pelo uso, a prefeitura incluiu reparos apontados pela fiscalização no trecho entregue anteriormente. Nesta segunda etapa, entre o viaduto Imperatriz Dona Leopoldina e a avenida Venâncio Aires, será feita a manutenção das placas de concreto já colocadas. Na Estação Touring, também serão instalados new jerseys.

O primeiro trecho da obra, iniciado em 27 de maio, é o da Estação Vavá, com 176 metros de extensão, em frente à Ufrgs (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), que ainda está recebendo os serviços finais, com a colocação de barreiras de proteção em concreto (new jerseys), readequações na estação, travessia de drenos e arremates no pavimento. Para a liberação do trânsito de ônibus no local, o concreto leva mais cerca de 28 dias, tempo de cura necessário para atingir a resistência. A obra está planejada em quatro trechos, de forma que cause menos impacto à circulação viária na região.

Trânsito

De acordo com a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), durante as obras os ônibus serão desviados do corredor para a avenida João Pessoa, onde um ponto de embarque e desembarque vai atender os usuários. Os ônibus retornam ao fluxo original logo após a estação em obras. Agentes de trânsito monitoram a operação para maior segurança e prevenção de acidentes.

Histórico

A obra começou em setembro de 2012, com previsão inicial de término para setembro de 2013. Foi paralisada em junho de 2014, com apenas 50% dos serviços. Em 2015, o consórcio de empresas responsável chegou a corrigir parte do pavimento que apresentou defeito. No entanto, em maio de 2016, a prefeitura cancelou o contrato devido a dificuldades financeiras da contratada, que passava por recuperação judicial e não cumpriu com a atualização de documentos exigida.

Uma nova licitação foi lançada em setembro de 2019. Em janeiro deste ano, foi conhecido o resultado. Após atendimento das recomendações do TCE-RS (Tribunal de Contas do Estado), o contrato foi assinado e, após entrega da documentação, a ordem de início foi firmada entre a empresa e a prefeitura.

