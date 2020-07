Porto Alegre Oito lojas da Azenha são interditadas por descumprimento de regras do comércio em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2020

Ao todo, 12 endereços foram fechados durante o dia pelos agentes. Foto: Alex Rocha/PMPA Ao todo, 12 endereços foram fechados durante o dia pelos agentes. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Em mais uma ação do Escritório de Fiscalização na tarde desta quinta-feira, 30, as equipes da prefeitura interditaram oito lojas na avenida Azenha. Os estabelecimentos estavam em funcionamento, contrariando o Decreto 20.639, que prevê uma série de medidas para frear o avanço da Covid-19 na Capital. Ao todo, 12 endereços foram fechados durante o dia pelos agentes da Diretoria de Fiscalização da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico).

Entre as lojas da avenida Azenha, estão comércios de móveis, bazares e papelarias. Em uma das lojas a gerência informou que o local não estava aberto, mas foi constatada a presença de clientes adquirindo produtos durante a inspeção.

Pela manhã, dois salões de beleza foram interditados nos bairros Independência e Sarandi, bem como uma loja de móveis no bairro Rio Branco e uma oficina de motocicletas interditada parcialmente no bairro Glória. No local está permitida apenas atividades de reparação e oficina.

A fiscalização do cumprimento do decreto tem ocorrido de forma permanente. Desde 31 de março, mais de 22 mil comércios, indústrias e serviços foram verificados pelo Escritório de Fiscalização. O órgão reúne agentes da Diretoria de Fiscalização da SMDE, Procon Porto Alegre, EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), SMS (Secretaria Municipal de Saúde), Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade), DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana), Guarda Municipal e Smim (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade), SMF (Secretaria Municipal da Fazenda) e SMPG (Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão).

