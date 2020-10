Porto Alegre Iniciada sinalização de nova faixa exclusiva na avenida da Azenha

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2020

Redesenho da sinalização, acessibilidade nas travessias e urbanismo tático vão garantir maior segurança. Foto: Alex Rocha/PMPA Redesenho da sinalização, acessibilidade nas travessias e urbanismo tático vão garantir maior segurança. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) começou a colocar a sinalização do novo trecho de faixa exclusiva para o transporte público na avenida da Azenha, informou a prefeitura neste domingo (11). O trajeto de 750 metros, demarcado desde a praça Piratini até os cruzamentos da praça Princesa Isabel, vai priorizar o deslocamento de 49 linhas de ônibus e lotação nos eixos das avenidas Bento Gonçalves, Azenha e Oscar Pereira.

O projeto, implantado em uma região de comércio com intensa circulação de pedestres e usuários do transporte coletivo, inclui o conceito de Ruas Completas. O redesenho da sinalização, a acessibilidade nas travessias e a utilização do urbanismo tático, vai garantir maior segurança.

O início da operação na nova faixa exclusiva é previsto para até novembro, quando o trecho poderá ser usado somente pelos coletivos, seletivos ou táxis entre 6h e 9h e das 16h às 20h, de segunda a sexta-feira. Fora do horário de pico, estará disponível para os demais veículos.

O local terá um período de acompanhamento e orientação aos motoristas. Haverá reforço nas ações educativas, com a presença de agentes de fiscalização de trânsito para instruir sobre o uso adequado do espaço.

