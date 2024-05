Rio Grande do Sul Iniciado o trabalho de recuperação das estradas do Vale do Taquari

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Execução do serviço de abertura do novo acesso entre Lajeado e Arroio do Meio. (Foto: Ascom/Sedur)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur), realizou a contratação emergencial de serviços de horas-máquina voltados à recuperação e manutenção das estradas vicinais no Vale do Taquari. No momento, o trabalho abrange dez municípios da região: Arroio do Meio, Colinas, Cruzeiro do Sul, Doutor Ricardo, Estrela, Lajeado, Marques Souza, Muçum, Relvado e Roca Sales.

A contratação contempla serviços de movimentação de terra, execução e manutenção de pequenos trevos de acesso das vias municipais às rodovias estaduais; manutenção de pequenas barragens, pontes, pontilhões e bueiros; além dos serviços de desassoreamento de rios, riachos e córregos de água. Em Lajeado, as máquinas têm trabalhado para reestabelecer a ligação com o município vizinho, Arroio do Meio, bem como para facilitar o acesso à ponte construída pelo exército.

“Essa força-tarefa teve início pelo Vale do Taquari justamente por ter sido a região mais devastada pela força das águas. Além de casas totalmente destruídas, as cidades também ficaram com os acessos municipais obstruídos. Nos próximos dias, novas regiões serão contempladas”, afirmou o titular da Sedur, Rafael Mallmann.

O trabalho emergencial que vem ocorrendo nos municípios conta com o auxílio de caminhões, retroescavadeiras, rolo compactador, pá carregadeira, motoniveladora e escavadeiras. O objetivo da ação é dar celeridade ao reestabelecimento dos acessos entre as cidades, visando melhorar o deslocamento dos moradores pelas estradas vicinais.

Muçum

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) está executando a pavimentação de três quilômetros da estrada vicinal utilizada como desvio alternativo devido ao rompimento da pista no km 88 da ERS-129, em Muçum. No local, 100 metros da estrada desmoronaram.

Essa ação busca melhorar a trafegabilidade para os veículos de emergência e para a população que se desloca entre Muçum, Vespasiano Corrêa, Dois Lajeados e Guaporé. A previsão de conclusão é de até 12 dias. Paralelamente, a EGR está planejando a reconstrução do trecho danificado, elaborando uma licitação para esse fim.

O diretor-presidente da EGR, Luís Fernando Vanacôr, afirmou que a atuação da empresa visa qualificar a mobilidade, agilizar uma alternativa e ampliar a segurança dos usuários diante das adversidades climáticas. “A EGR está dedicando esforços significativos para reconstruir segmentos vitais para os serviços emergenciais e para conectar as comunidades afetadas”, destacou.

Após os impactos dos eventos climáticos no Rio Grande do Sul, mais de 25 trechos em 17 rodovias administradas pela EGR foram afetados por quedas de barreira, rompimentos de pista e desabamentos de pontes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/iniciado-o-trabalho-de-recuperacao-das-estradas-do-vale-do-taquari/

Iniciado o trabalho de recuperação das estradas do Vale do Taquari

2024-05-17