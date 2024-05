Rio Grande do Sul Parceria viabiliza a abrigados transporte gratuito para o interior do Estado

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2024

Serão oferecidas passagens para 98 municípios. (Foto: Julio Ferreira/PMPA)

A prefeitura de Porto Alegre organiza transporte gratuito para os abrigados com interesse em deixar a cidade e que tenham estrutura de apoio em cidades do interior do Estado e Litoral Norte. O serviço foi definido em reunião com representantes do transporte intermunicipal e a direção do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER-RS).

O transporte gratuito está à disposição a todos que estão acolhidos nos 154 abrigos da prefeitura e entidades cadastradas. Serão ofertadas passagens para 98 municípios atendidos pelas linhas intermunicipais da rodoviária instalada no Terminal Antônio de Carvalho, na avenida Bento Gonçalves, nº 6.670, bairro Agronomia, na Zona Leste.

“Ao possibilitar o acesso a seus familiares, queremos dar dignidade a estas pessoas que já perderam tudo que tinham. Vamos garantir um transporte seguro até a cidade onde podem ser acolhidos e ninguém vai ficar pelo caminho”, destaca o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

Os abrigos vão informar os destinos possíveis e fazer a identificação dos interessados no transporte intermunicipal, compilando uma lista com informações de identificação, destino desejado e os contatos da pessoa responsável por recebê-los no local. A Central de Transporte verifica e confirma se o transportado será de fato recebido no seu destino conforme as informações fornecidas.

Será fornecida a data e hora disponíveis para esses destinos. E na hora marcada, a central vai disponibilizar um transporte para levar abrigado e todos os seus pertences para o terminal rodoviário, onde o motorista da linha de ônibus passa a acompanhar até o momento do desembarque, no reencontro com a família ou com o contato apresentado.

Central de Transporte

É uma estrutura logística que trabalha para atender demandas de ajuda humanitária, como traslado gratuito de cidadãos resgatados aos abrigos cadastrados, além de entregas de mantimentos, alimentação, água, entre outras solicitações emergenciais.

Realizado pelas equipes técnicas e de fiscalização da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU) e Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), o serviço conta com apoio da Associação de Transportadores de Passageiros (ATP), Carris, Cittamobi e Cittati.

— Confira a lista 98 municípios atendidos no Terminal Antônio de Carvalho:

* Alegrete

* Amaral Ferrador

* Arroio dos Ratos

* Arroio do Sal

* Arroio Teixeira

* Atlântida Sul

* Bagé

* Barra do Ribeiro

* Boa Vista das Missões

* Bom Progresso

* Butiá

* Caçapava do Sul

* Cachoeira do Sul

* Camaquã

* Camobi

* Canela

* Capão da Canoa

* Capão Novo

* Capivari

* Carazinho

* Cerro Grande do Sul

* Cerro Largo

* Charqueadas

* Chuí

* Cidreira

* Crissiumal

* Cristal

* Cruz Alta

* Curumim

* Dezesseis de Novembro

* Dom Pedrito

* Douradilho

* Eldorado do Sul

* Encruzilhada do Sul

* Frederico Westphalen

* Giruá

* Gramado

* Guaíba

* Guarani das Missões

* Humaitá

* Ibirubá

* Igrejinha

* Ijuí

* Imbé

* Itaqui

* Magistério

* Mariana Pimentel

* Mariluz

* Minas do Butiá

* Minas do Leão

* Mostardas

* Osório

* Palmares do Sul

* Palmeira das Missões

* Pantano Grande

* Pelotas

* Pinhal

* Quaraí

* Quintão

* Rainha do Mar

* Rei do Peixe

* Rio Grande

* Roque Gonzales

* Rosário do Sul

* Salvador das Missões

* Santa Cruz do Sul

* Santa Maria

* Santa Rosa

* Santa Terezinha

* Santa Vitória do Palmar

* Santana do Livramento

* Santiago

* Santo Ângelo

* São Borja

* São Gabriel

* São Lourenço do Sul

* São Nicolau

* São Pedro do Butiá

* Sarandi

* Seberi

* Sertão Santana

* Soledade

* Tapes

* Taquara

* Tavares

* Tenente Portela

* Terra de Areia

* Torres

* Tramandaí

* Três Cachoeiras

* Três Coroas

* Três de Maio

* Três Passos

* Uruguaiana

* Venâncio Aires

* Viamão

* Vila São João

* Xangri-lá.

