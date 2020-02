Porto Alegre Iniciam nesta segunda as aulas nas escolas municipais de educação infantil em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2020

Começam nesta segunda-feira (10) as aulas nas Emeis (escolas municipais de educação infantil) e nas Eceis (escolas comunitárias de educação infantil) em Porto Alegre. Mais de 25 mil crianças retornam às salas de aula, conforme a prefeitura.

O horário das aulas nas Emeis é das 7h às 19h. Já as Eceis atendem por dez horas diárias, conforme horário estabelecido e informado à comunidade.

Estão previstos 207 dias letivos com carga horária anual de, no mínimo, 800 horas, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A previsão para o término do ano letivo é 17 de dezembro.

Emefs

As escolas que finalizaram o período letivo de 2019 tardiamente terão o início das aulas postergado em razão das férias escolares. As atividades em 30 Emefs (escolas municipais de ensino fundamental) começarão no dia 17 de fevereiro.

