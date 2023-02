Economia Iniciativa do BNDES cria mal-estar no Ministério da Fazenda

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2023

Iniciativa de Aloizio Mercadante (foto) de propor novo arcabouço fiscal a Lula é vista como intromissão do BNDES nas atribuições da Fazenda. (Foto: Agência Brasil)

A crise entre o presidente Lula e o presidente do Banco Central (BC) ainda nem acabou e a equipe econômica já identificou um outro potencial foco de conflito dentro do governo. Chamou a atenção dos auxiliares de Fernando Haddad e Simone Tebet o anúncio de Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, de que vai promover um seminário para sugerir ao governo um novo arcabouço fiscal.

O presidente do BNDES afirmou, na semana passada, que o banco vai debater o assunto em uma comissão interna, da qual faz parte o economista André Lara Resende, e também em um seminário. A ideia é entregar uma proposta em março. “O resultado do debate será entregue ao Haddad e a Lula”, disse ele em entrevista ao SBT. “Aqui, tudo vai para o Lula.”

Embora Mercadante tenha dito que entregará o documento também a Haddad, a iniciativa está sendo interpretada na equipe econômica como uma intromissão do BNDES nos assuntos da Fazenda, que é a quem cabe elaborar a política fiscal do governo.

Oficialmente, porém, o discurso é de que as duas partes estão alinhadas e atuando em conjunto.

O temor é que Mercadante torne pública uma proposta que seja diferente ou mesmo divergente com a da Fazenda – o que é possível, dado que o presidente do BNDES é da Unicamp, escola heterodoxa de economistas, enquanto Haddad tem uma orientação mais moderada e de maior diálogo com o mercado financeiro.

Não seria a primeira vez que Mercadante interfere em uma discussão que diz respeito a Haddad – mesmo ele negando que vá fazer isso em todas as entrevistas que dá.

Quando Haddad declarou ser a favor da volta da cobrança de impostos sobre combustíveis, ainda antes da posse, Mercadante, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o deputado José Guimarães, convenceram Lula a manter a isenção, causando a primeira derrota política do ministro da Fazenda no cargo.

Ao ser informado da iniciativa, Haddad não teve dúvida. Disse a Mercadante que o BNDES pode discutir o que quiser, mas que é o seu ministério que vai decidir qual será o arcabouço fiscal do governo.

Segundo o BNDES, o seminário para a elaboração da proposta do novo arcabouços fiscal está sendo feito em comum acordo com a Fazenda.

A assessoria do banco enviou também um áudio em que Haddad afirma que o evento foi combinado entre ele e Aloizio Mercadante, que seu ministério vai participar e que a ocasião será importante para ampliar o debate sobre o tema fiscal.

