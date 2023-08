Expointer Inovação e tecnologia são destaques no estande da Fecomércio-RS

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2023

Localizado no Pavilhão Internacional, o espaço conta com a participação das startups do Lab Fecomércio-RS. Foto: Audrey Krindges Foto: Audrey Krindges

Soluções para o comércio de bens, serviços e turismo, interação com óculos metaverso, atividades gratuitas de beleza e saúde são algumas das atrações disponíveis no estande do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac na Expointer.

Localizado no Pavilhão Internacional, o espaço com cerca de 100 metros quadrados conta com a participação das startups do Lab Fecomércio-RS, que apresentarão suas soluções aos negócios. O estande oferece desde totem digital com quiz interativo, como teste vocacional; um local para descompressão com jogos diversos; experiência com óculos metaverso, por meio de “visitas” aos espaços turísticos do estado com orientações sobre o turismo no Rio Grande do Sul; além de serviços de penteados, maquiagem, aferição de pressão e glicose, quick massagem, entre outros.

Vitrine da Carne

Iniciativa da Farsul, com o objetivo de conectar todos os elos da cadeia produtiva da carne (do pecuarista ao consumidor), o espaço estreou na Expointer em 2009, com demonstrações de desossa de carnes e dicas de preparos dos cortes. Tem como seu principal promotor o Programa Juntos para Competir, ação integrada da Farsul, Senar-RS e Sebrae-RS, com apoio da Fecomércio-RS. Este ano, o estande contará com oficinas de gastronomia e de harmonização de queijos e vinhos, ministradas pelo Chef Bruno Ivanoff, do UniSenac e pelos profissionais Cristina Zaffari e Ricardo de Oliveira.

