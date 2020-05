Política Inquérito das fake news investiga seis deputados federais aliados de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 27 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Ministro Alexandre de Moraes não determinou buscas contra os parlamentares. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Seis deputados federais bolsonaristas são investigados no Supremo Tribunal Federal (STF) no inquérito que apura fake news e ameaças contra ministros da Corte. São eles: Bia Kicis, Carla Zambelli, Daniel Silveira, Filipe Barros, Cabo Junio Amaral e Luiz Philippe de Orléans e Bragança. Todos os seis ainda estão filiados ao PSL. Eles foram intimados a depor na Polícia Federal em um prazo de 10 dias.

O relator do inquérito, ministro Alexandre de Moraes, porém, não determinou a realização de buscas contra os parlamentares federais. A Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira (27) 29 mandados contra outros investigados, entre eles o ex-deputado Roberto Jefferson e o empresário Luciano Hang (dono das lojas Havan).

Aberto no ano passado de ofício pelo presidente da Corte, Dias Toffoli, o inquérito apura ameaças e ofensas em redes sociais contra ministros do STF. Alexandre de Moraes é o relator e comanda as investigações. A Procuradoria-Geral da República, ainda na gestão de Raquel Dodge, chegou a pedir o arquivamento do inquérito, o que foi negado.

Também são investigados dois deputados estaduais de São Paulo, Douglas Garcia (PSL) e Gil Diniz (PSL). Moraes não determinou busca e apreensão contra eles. No caso de Garcia, porém, a PF realizou buscas em seu gabinete porque dois assessores são alvos dos mandados. Tanto Garcia quanto Gil serão ouvidos em 10 dias pela PF.

Diniz foi funcionário do gabinete do Eduardo Bolsonaro e é o atual líder do PSL na Assembleia de São Paulo. Antes, foi funcionário dos Correios e ganhou notoriedade com o perfil “Carteiro Reaça”. Teve apoio do presidente Jair Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro na campanha e foi eleito com 214.037 votos.

Alvos de busca e apreensão:

1 – Allan Lopes dos Santos, blogueiro (DF);

2- Bernardo Pires Kuster, youtuber (PR);

3 – Edson Pires Salomão, chefe de gabinete do deputado estadual Douglas Garcia (PSL-SP);

4 – Eduardo Fabris Portella, ativista (PR);

5 – Enzo Leonardo Suzi Momenti (SP);

6 – Marcelo Stachin, militante (MT);

7 – Marcos Dominguez Bellizia (SP);

8 – Rafael Moreno (SP);

9 – Paulo Gonçalves Bezerra (RJ);

10 – Rodrigo Barbosa Ribeiro (SP);

11 – Otavio Oscar Fakhoury, investidor (SP);

12 – Sara Winter, ativista (DF);

13 – Roberto Jefferson, ex-deputado federal (RJ);

14 – Edgard Gomes Corona, empresário (SP)*;

15 – Luniano Hang, empresário (SC)*;

16 – Reynaldo Biachi Junior, humorista (RJ) *;

17 – Winston Rodrigues Lima, militar reformado e coordenador de manifestações pró-Bolsonaro (DF)*.

*Alvo de quebras de sigilo bancário e fiscal, entre julho de 2018 e abril de 2020.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política