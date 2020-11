Esporte Inscrições abertas para 2ª edição do Mountain Bike Sesc Osório

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2020

Mountain Bike 2019. (Foto: Divulgação/ Carlos Macedo)

A 2ª edição do Mountain Bike Sesc Osório já está com as inscrições abertas. Para participar, os interessados têm até o dia 18 de novembro para garantir a vaga, no site. A prova irá acontecer no domingo, dia 22 de novembro, no morro da Borússia.

O valor para participação é de R$ 60 para clientes do Cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e Serviços ou Empresários e R$ 75 para o público em geral. Há ainda a possibilidade de realizar o trajeto gratuitamente como forma de passeio ciclístico. Mais informações podem ser obtidas com o Sesc Tramandaí, pelo telefone e whatsapp (51) 3684-3736.

Para atender os protocolos de segurança, devido a pandemia do novo coronavírus, a largada da prova será fracionada em pequenos grupos, com o início às 7h. Serão 40,9 km de percurso a partir do Centro do município. Ao todo, serão dez categorias para a disputa masculina e quatro para a feminina, o que inclui portadores de necessidades especiais e idosos.

2ª Mountain Bike Sesc Osório

Entrega do kit atleta:

Data: 21/11 (sábado)

Horário: das 15h às 18h

Local: Largo dos Estudantes (Tv. do Largo dos Estudantes – Centro)

Data: 22/11 (domingo)

Horário largada: 7h

Local: Largo dos Estudantes (Tv. do Largo dos Estudantes – Centro)

Inscrições e regulamento: clique, aqui.

