Geral Eduardo Coudet é anunciado oficialmente pelo Celta de Vigo

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2020

A missão de Coudet no Celta de Vigo é clara: evitar o rebaixamento. (Foto: Reprodução/Twitter)

Eduardo Coudet foi anunciado oficialmente pelo Celta de Vigo nesta quinta-feira (12) e assinou contrato até 30 de junho de 2022. No início da semana, o técnico argentino pediu demissão do Inter, que contratou Abel Braga no seu lugar. A decisão foi anunciada depois do empate com o Coritiba em 2 a 2, pelo Campeonato Brasileiro.

O treinador já tinha atrito com a diretoria porque pediu reforços e não gostava da atuação política dos dirigentes que influenciavam o time. Em quase 11 meses no comando do Colorado, o argentino somou 46 jogos, com 24 vitórias, 13 empates e 9 derrotas, e um aproveitamento de 61,5%.

O técnico deixou o Colorado como líder do Brasileirão e ainda na disputa das oitavas de final da Copa Libertadores, onde terá o Boca Juniors como adversário. O time ainda está nas quartas de final da Copa do Brasil. Coudet foi anunciado no Celta um dia após o Inter perder por 1 a 0 para o América-MG, na noite de quarta-feira, no Beira-Rio, no jogo de ida da competição nacional. Foi a partida de estreia de Abel Braga.

Missão

A missão de Coudet no Celta de Vigo é clara: evitar o rebaixamento. O clube ocupa a 17ª colocação em LaLiga, um posto acima da zona de rebaixamento, com sete pontos. O primeiro entre os que caem é o Levante, com seis. Faltam 29 rodadas.

Na nota oficial, o Celta destaca que Coudet estava no Inter, líder do Campeonato Brasileiro e classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores, com mais um ano de contrato, antes da mudança.

“O novo técnico é um dos profissionais sul-americanos mais reconhecidos nos últimos cinco anos, onde treinou Rosario Central, Tijuana, Racing e Internacional com notável sucesso. Em seu currículo, destacam-se em menos de um ano uma Superliga Argentina e um Troféu dos Campeões com o Racing, algo que não acontecia no clube argentino há mais de meio século”, diz a nota.

O treinador, que no passado jogou pelo Celta (em 2002), levará consigo quatro profissionais para ingressar na comissão técnica e deve cumprir a agenda na Espanha, o que inclui testes de Covid-19, para estar apto para trabalhar.

Se tudo correr bem, a estreia deve ocorrer em 21 de novembro contra o Sevilla, em Sevilha, pela LaLiga. As informações são da ESPN e do jornal Extra.

