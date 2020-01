Verão Inscrições abertas para o Campeonato Gaúcho de Beach Soccer em Balneário Pinhal

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2020

As inscrições estão abertas até esta sexta feira, dia 31. (Foto: Divulgação)

A bola vai rolar neste sábado, 1 de fevereiro, a partir das 8h, nas areias de Balneário Pinhal, em mais uma etapa do Campeonato Gaúcho de Beach Soccer. Organizado pela Federação de Beach Soccer do Rio Grande do Sul, essa etapa garante vaga aos dois primeiros colocados para a grande final em Arroio do Sal. Já estão confirmadas as equipes:

Braz – Balneário Pinhal

Palestino – Balneário Pinhal

BOM10 na Escola – Balneário Pinhal

Leões da Praia – Torres

Napoli – Capão da Canoa

Tucanos – Tramandaí

As inscrições estão abertas até esta sexta feira, dia 31. Mais informações pelo telefone: (51) 997069236.

