29 de janeiro de 2020

A tradicional temporada de verão do Espaço Savarauto, que teve início no dia 02 de janeiro, em Atlântida, chegou ao fim no último sábado (26), com a realização de um passeio dos Trilheiros Savarauto Toyota.

A ocasião reuniu cerca de 30 carros e mais de 70 participantes, que percorreram, pela primeira vez, trilhas pelos morros e lagoas do litoral norte. No retorno, os Trilheiros foram recepcionados com um belo assado realizado pela Butcher 2.3.1, espumantes da Maison Forestier e doces do Diego Andino.

Além da ação da Toyota, o Espaço Savarauto levou para Atlântida a exposição dos veículos Mercedes-Benz, Toyota e Peugeot, junto com um mix completo de produtos das marcas. Durante o período, foi possível conferir os seguintes modelos da Mercedes-Benz: A 35 AMG, C 180, C 300 SPORT, GLA 200, GLC 220, C 200 EQ BOOST e C 43 COUPÉ, entre outras estrelas da marca alemã.

A Toyota contou com um ambiente reservado no Espaço Savarauto, onde expôs o novo Corolla, Hilux, SW4, Etios e o Yaris. Já a Peugeot levou o 208, 2008 e 3008.

Além da exposição dos veículos, o Espaço Savarauto promoveu a sua tradicional Paella de Verão, que neste ano foi preparada pelo chef Jean Rodrigues, e contou com o Café Savarauto By Diego Andino durante toda temporada.

