A prefeitura retificou o edital do Prêmio Açorianos de Literatura. Os candidatos agora podem se inscrever pelo e-mail cll@smc.prefpoa.com.br até a terça-feira (31). A alteração ocorreu devido à suspensão das atividades do Centro Municipal de Cultura, em função da pandemia do coronavírus.

Os candidatos devem enviar a ficha de inscrição e o termo de ciência de participação assinados e digitalizados. Após a reabertura do Centro Municipal de Cultura, a Coordenação de Literatura e Humanidades da SMC (Secretaria Municipal da Cultura) divulgará o novo prazo para a entrega dos exemplares dos livros inscritos. Já a data da cerimônia de entrega da premiação será definida após a retomada das atividades da SMC.

Podem participar livros literários, de ensaios ou em categoria especial, editados por autor nascido ou residente em Porto Alegre e/ou editora porto-alegrense. Concorrem obras com primeira edição de janeiro de 2018 até dezembro de 2019, com inscrição prévia e desde que não tenham sido inscritas em qualquer das edições anteriores do prêmio.

Criado pelo artista plástico Xico Stockinger, o troféu Açorianos de Literatura será concedido a critério dos júris específicos e do júri final às melhores obras entre as inscritas. A exceção é para a categoria Destaques Literários, em que não há inscrição prévia. Concorrem na categoria Destaques Literários livros infantis, infanto-juvenis, poemas, contos, crônicas, narrativas longas (ficção: romance ou novela), ensaios de literatura/humanidades e especiais. Entre os vencedores das categorias, será indicado o Livro do Ano. Também poderão ser premiados os Destaques Literários.

Os Destaques poderão ser conferidos na livrarias, editoras, projetos de incentivo e divulgação do livro e da leitura, veículos de comunicação (jornais, revistas, TV’s, rádios, sites, blogs, páginas de Facebook, etc), conforme indicação espontânea dos júris. A divulgação dos vencedores será realizada no evento Noite do Livro.

