4 de Maio de 2020

A Sicredi União Metropolitana RS abriu nesta segunda-feira (4 ), as inscrições para o Fundo de Desenvolvimento Social 2020. Este será o terceiro ano em que parte do resultado da cooperativa será destinado a projetos sociais em Porto Alegre, Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Glorinha, Gravataí, Sapucaia do Sul e Viamão. Em 2019, 88 projetos compartilharam R$ 492 mil. Em 2018, primeiro ano de ações, R$ 255 mil foram distribuídos a 46 projetos. Os projetos selecionados este ano serão contemplados com R$ 672 mil reais.

“Desde que o Fundo de Desenvolvimento Social foi instituído, ano a ano mais recursos são destinados a causas sociais. O crescimento da cooperativa representa, também, mais benefícios à sociedade”, afirma o presidente da Sicredi União Metropolitana RS, Ronaldo Sielichow.

Para participar, os projetos devem enquadrar-se nas seguintes categorias: educação, cultura, esporte, sustentabilidade, segurança ou saúde. Além disso, as entidades precisam estar com CNPJ regular e em dia com obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas e ser associadas da cooperativa. Projetos de instituições públicas como creches, escolas e hospitais podem ser inscritos mesmo que não sejam associados da instituição.

A etapa de inscrição ocorre até o dia 31 de maio. O Fundo de Desenvolvimento Social da Sicredi União Metropolitana RS tem como objetivo apoiar ações de interesse coletivo e em prol do desenvolvimento da sociedade. Inscrições e regulamento completo no site.

