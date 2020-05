Rio Grande do Sul Servidores do Complexo Penitenciário de Canoas promovem ações solidárias em meio à pandemia

Por Redação O Sul | 4 de Maio de 2020

Horta do complexo penitenciário (Foto: Ascom Seapen/Susepe)

Os servidores do Complexo Penitenciário de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, criaram o projeto CrêSer, que consiste em ações solidárias para promover doações à sociedade. O objetivo é oferecer, de forma regular, materiais de higiene e alimentos para diferentes entidades assistenciais, além da população em situação de vulnerabilidade.

De forma voluntária, os produtos são doados pelos próprios servidores do presídio. No fim do mês de abril, eles entregaram hortifrutis, produtos de limpeza e de higiene ao Residencial Geriátrico Renard, localizado na Zona Leste de Porto Alegre. O local acolhe pessoas oriundas de famílias de baixa renda, como idosos, pessoas com transtornos mentais limitantes e outras dificuldades. Esse foi o passo inicial do CrêSer, que, em sua segunda etapa, beneficiará entidades do município de Canoas.

A contribuição de hortifrutis advém do incremento à horta existente no complexo penitenciário. Uma parceria com a empresa Bio C, de Montenegro, foi formalizada recentemente, viabilizando a doação de adubo e mudas ao estabelecimento prisional. Com o aumento da produção de couve, alface e rúcula, dentre outros legumes, possibilitou-se um volume excedente ao consumo interno, que será periodicamente encaminhado para doação.

O agente penitenciário administrativo Diogo Stelmach, que supervisiona a cozinha geral e também é responsável pelas atividades da horta do complexo, disse que é extremamente gratificante consolidar as parcerias entre o setor público e a iniciativa privada. “Essas ações repercutem de forma direta e positiva na sociedade, principalmente neste momento global tão delicado”, afirmou.

