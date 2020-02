Porto Alegre Inscrições para a Feira do Peixe de Porto Alegre serão realizadas no dia 5 de março

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2020

Evento terá bancas de pescado, peixes vivos e o tradicional peixe na taquara Foto: Eduardo Beleske/PMPA

Os pescadores interessados em participar do sorteio para ocupar as bancas da 240ª Feira do Peixe de Porto Alegre poderão se inscrever no dia 5 de março na sede da Associação da Colônia Z5 (avenida Nossa Senhora da Boa Viagem, 1916 – Ilha da Pintada), das 10h às 15h.

O regulamento foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre. Participarão 53 bancas de pescado, 16 de atacadistas, duas de entidades representativas do setor, uma de peixes vivos e quatro de alimentação, incluindo o tradicional peixe na taquara. Para as vagas destinadas aos atacadistas, a data de inscrição é 24 de março.

Para este ano, os organizadores da feira esperam superar as 376 toneladas de pescado comercializadas em 2019.

Clique aqui para ver os documentos necessários para a inscrição na Feira do Peixe 2020.

