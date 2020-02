Rio Grande do Sul Pagamento do IPVA 2020 com desconto no Rio Grande do Sul pode ser feito até o dia 28

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2020

Todos os proprietários de veículos automotores fabricados a partir do ano 2000 devem pagar o imposto Foto: Divulgação Todos os proprietários de veículos automotores fabricados a partir do ano 2000 devem pagar o imposto. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Os proprietários de veículos que quitarem o IPVA (Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores) até 28 de fevereiro podem ter redução de até 21,6% no tributo no RS, somando a dedução de 2% pela antecipação e os descontos máximos do Bom Motorista (de até 15%) e do Bom Cidadão (até 5%).

Os contribuintes que já pagaram uma parcela do IPVA também têm até a mesma data para quitar a segunda prestação. O pagamento do IPVA 2020 deve ser realizado diretamente nos sistemas on-line ou presencialmente nos bancos credenciados: Banrisul, Bradesco, Santander, Sicredi, Banco do Brasil (somente para clientes) e agências lotéricas. Basta apresentar o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) ou informar a placa e o Renavam do veículo.

A consulta de dados relativos aos veículos, como valores a pagar, multas e pendências, pode ser feita no site específico sobre o imposto ou no aplicativo para dispositivos móveis – IPVA RS –, disponível gratuitamente na App Store e na Google Play.

