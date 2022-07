Geral Inscrições para concurso público do Banrisul terminam nesta segunda-feira; são 274 vagas para atuar em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2022

Vagas são para o cargo de Técnico em Tecnologia da Informação, com salário inicial de R$ 4.240,94. (Foto: Reprodução)

O Banrisul lançou um edital de concurso público com 274 vagas para o cargo de Técnico em Tecnologia da Informação. O salário inicial é de R$ 4.240,94, acrescidos de gratificação semestral, cesta-alimentação de R$ 1.066,85, auxílio-refeição de R$ 922,24, além de planos de saúde, odontológico e previdência complementar. As inscrições terminam nesta segunda-feira (18), às 18h, no horário oficial de Brasília (DF).

As provas objetivas serão executadas pelo Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos) e o registro é feito somente pela internet.

As vagas são para Porto Alegre, com 30 horas semanais, para formação em qualquer nível superior, com possibilidade de trabalho remoto, em sete áreas de atuação: segurança da tecnologia da informação, transformação digital, desenvolvimento de sistemas, gestão de tecnologia da informação, quality assurance (QA) e analistas de teste, suporte à infraestrutura de TI e suporte à plataforma mainframe.

As provas avaliarão conhecimentos básicos e específicos de cada área, e está prevista para aplicação no dia 4 de setembro. O edital completo e a inscrição podem ser verificados no site do Cebraspe.

Energia renovável

Em outra frente, o Banrisul informou o lançamento, neste segundo semestre, de um edital para compra de energia de fonte renovável no Ambiente de Contratação Livre (ACL). Ao lado do reflexo ambiental positivo, a iniciativa vai proporcionar uma economia aproximada de R$ 50 milhões, em energia, até 2031.

A proposta prevista será de aproximadamente 15.000 MWh/ano para consumo em unidades de média tensão. De acordo com o edital a ser publicado, a energia contratada deverá ser do tipo incentivada 50%. “Isso significa que vamos converter o consumo em 100 agências, localizadas no Rio Grande do Sul, para energia de fonte 100% renovável. Não basta apoiar iniciativas sustentáveis, temos de dar o exemplo”, defende o presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho.

Para chegar a 100% do consumo de energia elétrica renovável, o Banrisul deve lançar, ainda neste ano, um segundo edital, para locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD). Esse formato atenderia a demanda de 45% das unidades, que funcionam em baixa tensão, e atendem 400 agências. “Esse é um dos importantes passos de um movimento, na caminhada de tornar o Banrisul um dos bancos mais sustentáveis do Brasil”, destaca Coutinho.

Para compensação de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), gerados pelo consumo de energia elétrica – e para que se tenha rastreabilidade da fonte – será exigido da empresa contratada via edital o fornecimento de “Certificados de Energia Renovável” no padrão I-REC.

De acordo com a diretora Administrativa do Banrisul, Marivania Fontana, ambos os editais estão alinhados à estratégia de sustentabilidade do Banrisul, que inclui outras frentes. “Estamos atentos à mitigação dos Gases de Efeito Estufa, com projetos internos de ecoeficiência. Também reforçamos a inclusão de critérios de sustentabilidade em processos de contratações e na oferta de produtos e serviços, que contribuam positivamente nesta temática, fomentando assim a transição para uma economia de baixo carbono”, detalha.

