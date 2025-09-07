Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Geral Inscrições para o Desfile Tradicional de 20 de setembro abrem nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2025

Podem participar do desfile entidades tradicionalistas de todo o Estado. (Foto: Rodrigo Ziebell/Palácio Piratini)

As inscrições para o Desfile Tradicional de 20 de setembro em Porto Alegre estarão abertas a partir desta segunda-feira (8) e podem ser realizadas até o dia 13 de setembro, das 11h às 18h. Os interessados devem comparecer ao Espaço do Governo do Estado – Piquete O Sul Tchê Espera, no Parque Harmonia, em Porto Alegre. A atividade é promovida pela Comissão Estadual dos Festejos Farroupilhas.

Podem participar do desfile entidades tradicionalistas de todo o Estado, que serão avaliadas segundo critérios estabelecidos pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG): indumentária do peão, indumentária da prenda (com permissão para bombacha feminina) e encilha. Haverá premiação em dinheiro para as três entidades com o maior número de cavalarianos participantes, em reconhecimento ao esforço coletivo e à representatividade cultural dos grupos no evento. Serão R$ 3 mil para a entidade com mais cavalarianos, R$ 2 mil para o segundo e R$ 1 mil para a entidade que trouxer o terceiro maior número de participantes a cavalo.

O Desfile Tradicional acontece no dia 20 de setembro, na Avenida Edvaldo Pereira Paiva, na capital, e integra a programação oficial dos Festejos Farroupilhas 2025. A solenidade inicia às 8h, com a revista da tropa pelo governador Eduardo Leite. Em seguida, às 8h20, ocorre o Desfile Cívico-Militar. Às 10h, está prevista a Encenação Temática que antecede o início do Desfile Tradicional, marcado para as 10h15.

Mais informações sobre os Festejos Farroupilhas estão disponíveis no Portal do Tradicionalismo, da Sedac.

Chama Crioula

Às 12h desse domingo (7), a chegada da Chama Crioula marcou a abertura oficial do 43º Acampamento Farroupilha. A solenidade contou com a presença do prefeito Sebastião Melo e demais autoridades. O evento segue até 21 de setembro, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, reunindo 236 piquetes em uma área de 100 mil metros quadrados. A programação cultural tem como tema Ondas curtas para uma história longa – o centenário de Darcy Fagundes e os 70 anos do Grande Rodeio Coringa.

“Celebrar a Semana Farroupilha é reafirmar os valores que nos unem como povo e nos inspiram a seguir construindo uma pátria mais justa, um Rio Grande mais igualitário e uma Porto Alegre com oportunidades para quem mais precisa. Recebam todos as boas-vindas ao Acampamento Farroupilha, o maior e mais bonito espaço de tradição, cultura e convivência da cidade das nossas vidas”, disse o prefeito Sebastião Melo.

A expectativa é ultrapassar dois milhões de pessoas no evento, que funciona de domingo a domingo, das 9h às 24h. O patrono desta edição é o tradicionalista Rene Barbachan, um dos pioneiros do acampamento.

Estão programadas mais de 120 atrações musicais e artísticas nos palcos Jayme Caetano Braun – com estrutura 360º – e Nico Fagundes. Os shows ocorrem diariamente, das 16h à meia-noite, também com entrada gratuita.

