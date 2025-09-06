Domingo, 07 de setembro de 2025

Geral Veja o serviço de trânsito e transporte para o desfile deste 7 de setembro em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2025

A EPTC e a Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Porto Alegre participam do desfile. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa as alterações que serão realizadas no trânsito e transporte de Porto Alegre em razão da comemoração da Independência, neste 7 de setembro. As mudanças começaram na noite desse sábado (6) e o desfile cívico-militar começa às 10h deste domingo na avenida Edvaldo Pereira Paiva, na Orla do Guaíba.

A EPTC e a Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Porto Alegre participam do desfile “para demonstrar seu compromisso com a segurança pública, viária e a ordem urbana, em exemplo de disciplina, organização e dedicação ao serviço público”, segundo a prefeitura.

O evento é organizado pela 6ª Divisão de Exército, do Comando Militar do Sul, e, além da EPTC e da GCM, contará com diversas forças de segurança, como Marinha do Brasil, Exército, Força Aérea Brasileira, Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Susepe, entre outras instituições.

O ponto inicial da concentração será na avenida Padre Cacique, a partir do Parque Pontal, e o término do desfile (dispersão) ocorrerá na Rótula das Cuias.

Bloqueios de trânsito

Já na noite desse sábado, logo após o show de Gilberto Gil, no Estádio Beira-Rio, a avenida Edvaldo Pereira Paiva foi fechada para o trânsito de veículos, em ambos os sentidos, desde o Viaduto Abdias do Nascimento até a avenida Loureiro da Silva, bem como nos acessos das ruas Nestor Ludwig, Fernando Lúcio Costa, Carlos Medina e 17 de Dezembro (CEEE).

A partir das 4h da madrugada de domingo (7), haverá estreitamento de pista na avenida Padre Cacique, no trecho entre o Viaduto Abdias do Nascimento e a Avenida Diário de Notícias.

A avenida Augusto de Carvalho terá bloqueio total a partir das 5h30, com permissão apenas para acesso local.

No mesmo horário, será interrompido o trânsito na avenida Borges de Medeiros, na pista junto ao Parque Marinha do Brasil, no trecho entre a avenida Aureliano de Figueiredo Pinto e o Viaduto Dom Pedro, com acesso local nos cruzamentos com a avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, rua Dr. Vicente de Paula Dutra, rua Dolores Alcaraz Caldas e avenida Ipiranga, que também estará bloqueada entre a Borges de Medeiros e a avenida Edvaldo Pereira.

Transporte

O transporte coletivo circulará com tabela de feriado. A linha T1 terá alteração de itinerário: o ônibus desviará da Aureliano e da Antônio de Carvalho durante o bloqueio, acessando as avenidas Praia de Belas, Borges de Medeiros e a alça do Viaduto dos Açorianos até chegar ao terminal na Loureiro da Silva.

Para consultar a localização dos ônibus em tempo real, com GPS em 100% da frota, ou para planejar seus deslocamentos e se informar sobre as linhas e itinerários do transporte público, os usuários podem utilizar os aplicativos Cittamobi, Moovit, Lá Vem o Ônibus e TRI, o app do Cartão TRI, ou verificar as tabelas nos serviços de consulta disponíveis no site linhas.eptc.com.br e no aplicativo 156+POA.

Os agentes de fiscalização e a central de videomonitoramento e controle da mobilidade da EPTC vão monitorar a circulação, orientar os motoristas e, se necessário, realizar ajustes para minimizar os impactos no trânsito. As informações serão atualizadas, em tempo real, pelo perfil da EPTC na rede social X (o antigo Twitter).

