Geral Eduardo Leite recebe embaixador da Argentina na Expointer para fortalecer integração entre os dois países

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2025

Um dos destaques do diálogo foi o projeto de construção de 3 novas pontes internacionais ligando o Rio Grande do Sul à Argentina. (Foto: Vitor Rosa/Secom)

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, recebeu na sexta-feira (5), durante a Expointer em Esteio, o embaixador da Argentina no Brasil, Guillermo Daniel Raimondi, em um encontro marcado por diálogo construtivo e pela busca de soluções concretas nas áreas de turismo, transporte e energia. Também estiveram presentes o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Frederico Antunes, o chefe de gabinete do governador, Euclides Neto, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo.

Um dos destaques do diálogo foi a apresentação dos avanços no projeto de construção de três novas pontes internacionais ligando o Rio Grande do Sul à Argentina – nas rotas Itaqui –Alvear, Porto Mauá-Alba Posse e Tiradentes do Sul-El Soberbio. Embora a responsabilidade final pela obra seja federal, o Estado assumiu o compromisso de promover a fase inicial dos estudos.

Em abril de 2025, Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza assinaram com a Caixa Econômica Federal um contrato no valor de R$ 553 mil para a elaboração dos termos de referência, documentos essenciais que viabilizarão a contratação dos anteprojetos dessas pontes. Leite ressaltou a importância da ação: “Melhorar essa infraestrutura é essencial para potencializar o turismo e o comércio exterior e fortalecer o Estado como eixo logístico da América do Sul”, afirmou.

Outro tema estratégico foi a interconexão com o gasoduto de Vaca Muerta, na província de Neuquén, um dos maiores reservatórios de gás natural não convencional do mundo. O projeto prevê a construção de um gasoduto ligando Uruguaiana a Porto Alegre, estimado em US$ 1 bilhão, para trazer o gás argentino ao território gaúcho. Segundo o governo do RS, a iniciativa é considerada essencial para diversificar a matriz energética, reduzir custos de produção e ampliar a competitividade da economia regional.

“Queremos que o gás de Vaca Muerta chegue ao Rio Grande do Sul como alternativa competitiva e sustentável. Esse projeto não beneficia apenas gaúchos e argentinos, mas toda a região”, reforçou Leite.

O embaixador Guillermo Raimondi destacou a relevância dessa iniciativa: “A integração energética é essencial para o desenvolvimento conjunto. Argentina e Brasil precisam unir esforços para que esse projeto se torne realidade”, disse.

Turismo

O turismo também esteve no centro das discussões. Leite destacou a importância das comemorações dos 400 anos das Missões Jesuíticas, previstas para 2026, como oportunidade de unir cultura, história e desenvolvimento econômico, tendo em vista a presença marcante do tema também na história do país vizinho.

O governador enfatizou ainda a participação na Feira Internacional de Turismo (FIT), em Buenos Aires, no final deste mês, como fundamental para consolidar esses vínculos: “Vamos estar em Buenos Aires para divulgar os atrativos do Rio Grande do Sul e seguir construindo pontes não só físicas, mas culturais e econômicas”, finalizou o governador. As informações são do Palácio Piratini.

