Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2024

As provas serão aplicadas no dia 5 de maio em 220 cidades brasileiras Foto: Agência Brasil As provas serão aplicadas no dia 5 de maio em 220 cidades brasileiras. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

Termina na sexta-feira (9) o prazo para as inscrições no Concurso Público Nacional Unificado, conhecido como o “Enem dos Concursos”. Os interessados em participar do certame devem acessar o site da Fundação Cesgranrio. É necessário possuir uma conta na plataforma Gov.br.

A taxa de inscrição custa R$ 60 para os cargos de nível médio e R$ 90 para os de nível superior. Os organizadores já contabilizam mais de 1 milhão de inscritos para concorrer às 6,6 mil vagas no serviço público. Dessas, 5,94 mil são para cargos de nível superior e 692 de nível médio.

As provas serão aplicadas no dia 5 de maio em 220 cidades distribuídas por todos os Estados brasileiros. Para se inscrever, o candidato precisa, primeiro, escolher um entre os oito blocos temáticos do concurso. Na sequência, escolhe os cargos de seu interesse, dentro do mesmo bloco temático, e coloca na ordem de preferência – primeiro entre os cargos e, na sequência, entre as especialidades.

Os editais dos oito blocos temáticos, com todos os requisitos necessários, estão disponíveis em um site específico do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

O telefone de suporte para esclarecimento de dúvidas sobre os editais, disponibilizado pela banca examinadora, é o 0800-7012028. O atendimento ocorre das 9h às 17h, todos os dias da semana, inclusive feriados.

