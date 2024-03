Notas Brasil Inscrições para o Fies encerram nesta sexta

Por Redação O Sul | 13 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) vão até sexta-feira (15). Para se inscrever no programa é necessário que o estudante tenha participado do Enem e possua renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos. Neste ano, o Fies disponibiliza 112.168 vagas para financiamento de curso.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notas Brasil

https://www.osul.com.br/inscricoes-para-o-fies-encerram-nesta-sexta/

Inscrições para o Fies encerram nesta sexta

2024-03-13