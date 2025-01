Brasil Inscrições para o Sistema de Seleção Unificada 2025 estão abertas

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Podem participar alunos que fizeram a edição mais recente do Enem e tiraram nota superior a 0 na redação Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Podem participar alunos que fizeram a edição mais recente do Enem e tiraram nota superior a 0 na redação. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil) Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As inscrições para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2025 começaram nesta sexta-feira (17) e prosseguem até as 23h59min do dia 21 deste mês.

Estão disponíveis 261.779 vagas para 6.851 cursos de graduação em 124 instituições públicas de ensino superior de todas as regiões do País.

As inscrições devem ser feitas por meio do portal Acesso Único. Podem participar alunos que fizeram a edição mais recente do Enem e tiraram nota superior a 0 na redação.

O resultado da chamada regular está previsto para 26 de janeiro, enquanto o período de matrículas acontecerá de 27 a 31. Já o prazo para participar da lista de espera vai de 26 a 31 deste mês.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/inscricoes-para-o-sistema-de-selecao-unificada-2025-estao-abertas/

Inscrições para o Sistema de Seleção Unificada 2025 estão abertas

2025-01-17