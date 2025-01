Mundo Suprema Corte dos Estados Unidos diz que TikTok pode ser banido a partir de domingo

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2025

A decisão, que seguiu alertas da administração Biden de que o aplicativo representava uma ameaça "grave" à segurança nacional. Foto: Reprodução A decisão, que seguiu alertas da administração Biden de que o aplicativo representava uma ameaça "grave" à segurança nacional. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Suprema Corte dos EUA decidiu nesta sexta-feira que a polêmica proibição do TikTok pode entrar em vigor neste fim de semana, rejeitando um recurso dos donos do aplicativo chinês, que alegavam que a proibição violava a Primeira Emenda.

A Corte emitiu uma opinião sem assinatura e não houve dissidências registradas.

A decisão, que seguiu alertas da administração Biden de que o aplicativo representava uma ameaça “grave” à segurança nacional devido aos seus laços com a China, permitirá que a proibição comece no domingo´, dia 19 de janeiro.

Segundo a CNN, ainda não está claro se os 170 milhões de usuários americanos do aplicativo notarão alguma mudança.

Ainda é possível, porém, que haja uma reviravolta com a posse do republicano Donald Trump, na próxima segunda-feira.

O CEO do TikTok, Shou Chew, foi convidado para a posse e deve se sentar em uma posição de honra no palco, onde ex-presidentes, familiares e outros convidados importantes tradicionalmente são acomodados, segundo fontes citadas pelo jornal americano The New York Times.

Trump tem buscado maneiras de ‘”salvar” o aplicativo chinês, que ele mesmo tentou impedir de atuar no seu governo anterior. Após tomar posse, um de seus primeiros atos deve ser emitir uma ordem executiva que lhe daria entre 60 e 90 dias para encontrar uma solução para manter o aplicativo acessível para os americanos, segundo o jornal The Washington Post.

(As informações são do jornal O Globo)

