No total, mais de 31 milhões de segurados receberam a primeira parcela do benefício. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) concluiu nesta sexta-feira (06) o pagamento da primeira parcela do 13º salário para os aposentados e pensionistas que ganham acima de um salário mínimo e tem o cartão de benefício com números finais 5 e 0 (sem considerar o dígito que aparece depois do traço).