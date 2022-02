Brasil INSS paga a partir desta segunda-feira benefícios de até um salário mínimo

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Calendário de pagamentos de benefícios vai até o dia 9 de março Foto: Marcello Casal/Agência Brasil Calendário de pagamentos de benefícios vai até o dia 9 de março. (Foto: Marcello Casal/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que recebem benefício de até um salário mínimo começam a receber o pagamento de fevereiro a partir desta segunda-feira (21).

De acordo com o calendário, os valores serão liberados seguindo o penúltimo número do benefício. Quem tem o número 1 no penúltimo número do benefício já recebe nesta segunda-feira.

Em razão do fechamento das agências bancárias durante o período de carnaval, o pagamento vai até o dia 25 para quem tem 5 como o penúltimo número, e será retomado a partir do dia 3 de março, para quem tem 6 como penúltimo número do benefício, indo até o dia 9 de março para quem tem 0 como penúltimo número do benefício. O INSS lembra ainda que os pagamentos também são interrompidos nos finais de semana.

Para quem recebe acima de um salário mínimo, o pagamento do benefício terá início no dia 3 de março, para quem tem 1 e 6 como penúltimo número, e vai até 9, para quem tem 5 e 0 como penúltimos números.

O prazo para saque dos benefícios com cartão vai até o final do mês seguinte. Segundo o INSS, 36 milhões receberão aposentadorias, pensões e auxílios que variam de um salário mínimo, no valor de R$ 1.212, ao teto do INSS, de R$ 7.087,22 em 2022.

Feriado bancário

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) informou que seguirá a resolução do Banco Central e vai manter o calendário de feriados bancários nos dias 28 de fevereiro e 1 de março, segunda-feira e terça-feira de carnaval, quando não haverá atendimento ao público nas agências.

Já na quarta-feira de cinzas (2), o início do expediente será às 12h, no horário local, com encerramento em horário normal de fechamento das agências. Nas localidades em que as agências fecham normalmente antes das 15h, o início do atendimento ao público será antecipado, de modo a garantir o mínimo de 3 horas de funcionamento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil