Economia INSS: pagamento antecipado começa nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 5 de março de 2025

A medida foi tomada por Lula devido ao feriado do Carnaval. (Foto: Agência Brasil)

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que receberiam seus benefícios apenas entre os dias 10 e 12 deste mês tiveram as datas antecipadas e agora receberão a partir desta quinta-feira (6) e até a próxima sexta, dia 7. A antecipação foi feita por determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva devido ao Carnaval.

Embora não seja feriado oficial, a segunda e terça-feira de Carnaval são feriados bancários, o que levou à suspensão de movimentações bancárias e a consequente alteração da data de pagamento dos benefícios. Pelo fato de as agências bancárias só terem aberto às 14h desta Quarta-Feira de Cinzas, o pagamento também não será feito, sendo retomado apenas nesta quinta-feira (6).

O calendário de pagamentos deste mês do INSS teve início no dia 24 de fevereiro. Os beneficiários que receberiam o pagamento nos dias 10 e 11 terão os créditos do benefício no dia 6. E os que estavam previstos para o dia 12, vão receber no dia 7.

Segundo o INSS, a medida beneficia 15,2 milhões de aposentados, pensionistas e demais beneficiários de auxílios pagos pelo instituto que recebem nessas datas. Com isso, todos os 40,6 milhões de beneficiários do INSS receberão seus pagamentos ainda na primeira semana do mês de março.

“O Carnaval acabou empurrando o calendário de pagamentos do INSS para depois do dia 10. A antecipação da data, determinada pelo presidente Lula, beneficiará grande parte dos aposentados e pensionistas que receberiam mais adiante por conta do feriado”, pontuou o ministro da Previdência, Carlos Lupi.

“A antecipação da folha de fevereiro vai injetar R$ 59,51 bilhões na economia e beneficiará 25,47 milhões de pessoas quando somamos os pagamentos ordinários e os antecipados”, acrescenta o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto.

No total, R$ 82,2 bilhões foram destinados para o pagamento da folha de fevereiro.

Como consultar

Os segurados que têm acesso à internet podem acessar o site Meu INSS e conferir quanto vão receber. Após fazer o login na tela inicial, clique no serviço “Extrato de Pagamento”. É possível ter acesso ao extrato e todos os detalhes sobre o pagamento do benefício.

A consulta também pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, disponível para aparelhos com sistemas Android e iOS. Assim como no acesso pelo site, é necessário ter login e senha.

2025-03-05