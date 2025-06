Bruno Laux INSS restringe controle sobre dados de aposentados, após casos de fraude

Por Bruno Laux | 22 de junho de 2025

Associações recém-desmascaradas tentam provar ter agido de forma correta usando informações e dados falsos.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Acesso restrito

A ampla repercussão das fraudes envolvendo o INSS levou o instituto a restringir significativamente as regras para acesso a informações sensíveis sobre aposentados e pensionistas. A mando do presidente da entidade, Gilberto Waller, das mais de 3 mil senhas que possuíam acesso aos dados, apenas seis pessoas tiveram a permissão mantida após a polêmica.

Nomes definidos

Além do deputado Paulo Pimenta (PT-RS), a federação PT-PCdoB-PV deve contar com a representação do deputado Orlando Silva (PCdoB-SP) na CPMI que vai investigar as fraudes no INSS. O grupo partidário ainda terá que definir outros dois nomes para o colegiado, no qual terá direito a dois titulares e dois suplentes.

Comunicação estratégica

Enquanto enfrenta um processo de esvaziamento político, o PSDB decidiu incrementar o setor de marketing para tentar recompor seu protagonismo no cenário nacional. Para ampliar sua visibilidade, a legenda contratou o marqueteiro Marcelo Vitorino, conhecido por atuar em campanhas de políticos de renome como Geraldo Alckmin, José Serra e Marcelo Crivella.

Comunicação estratégica II

Buscando recuperar a queda de popularidade no Nordeste, uma de suas maiores bases eleitorais, o governo Lula lançou nesta semana uma campanha publicitária voltada à população local. Em tom de homenagem à cultura nordestina, a peça aborda ações executadas pelo governo na região, com obras de transposição do Rio São Francisco, construções de escolas e unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida.

Incremento de quadro

Os deputados da Comissão de Finanças da Câmara validaram o projeto de lei que cria 474 cargos efetivos na Justiça Eleitoral, 75 cargos em comissão e 245 funções comissionadas. Aguardando aprovação da CCJ, o incremento, com impacto orçamentário anual de R$109,4 milhões, visa suprir a necessidade de pessoal em razão do aumento do eleitorado, de candidaturas e de processos judiciais e extrajudiciais.

ENEM 2025

O MEC prorrogou para o dia 27 de junho o prazo para o pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio 2025. A quitação da guia de R$85 é necessária para confirmar a inscrição para as provas, que serão aplicadas em 9 e 16 de novembro.

Empregabilidade LGBTQIA+

O Ministério dos Direitos Humanos lançou um edital na última semana para ampliar a adesão de empresas à Estratégia Nacional de Trabalho Digno, Educação e Geração de Renda para Pessoas LGBTQIA+. Voltada à inclusão desta população no mercado de trabalho, a iniciativa visa integrar projetos que facilitem a empregabilidade entre cidadãos do grupo.

Mercado de carbono

Cristina Reis, subsecretária de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Ministério da Fazenda, confirmou para julho o lançamento do plano de implementação do mercado regulado de carbono no Brasil. No mesmo mês, o governo anunciará o órgão gestor provisório da governança do setor, considerado estratégico pelo Executivo.

Prioridades do STJ

O Superior Tribunal de Justiça está com consulta pública aberta até o dia 30 de junho para que a sociedade civil possa indicar quais metas devem ser priorizadas pela Corte em 2026. As sugestões recolhidas vão subsidiar a definição dos objetivos institucionais que o STJ apresentará no 19º Encontro Nacional do Poder Judiciário, previsto para dezembro deste ano.

Audiência de conciliação

Está agendada para a próxima terça-feira a audiência de conciliação no âmbito da ação judicial apresentada pela AGU para garantir o ressarcimento às vítimas dos descontos associativos ilegais em benefícios do INSS. A reunião foi pautada pelo ministro Dias Toffoli, do STF, que também suspendeu o prazo legal para que as vítimas da fraude possam pedir eventual indenização pela via judicial.

Ranking de contrabando

A Receita Federal lançou na última semana um painel interativo com o ranking dos maiores contrabandistas do Brasil. A plataforma busca contribuir com a ampliação da transparência das atividades de combate ao contrabando e ao descaminho, expondo à sociedade detalhes sobre o enfrentamento a este tipo de crime.

Desobstrução de estradas

O Executivo gaúcho confirmou na sexta-feira a liberação de R$30 milhões para execução de serviços emergenciais de desobstrução em rodovias estaduais atingidas pelas chuvas da última semana. Autorizadas após o anúncio dos recursos, geridos pelo Daer, as intervenções incluem limpeza de quedas de barreiras, contenção de taludes em áreas com erosão ou deslizamentos, recomposição de pavimentos, dentre outras ações.

Ampliação de leitos

A partir do início de julho, Porto Alegre contará com a abertura de mais oito leitos clínicos e dez de UTI pediátrica no Instituto de Cardiologia. Integrada ao conjunto de estratégias emergenciais adotadas pela prefeitura, a ampliação visa auxiliar na capacidade de atendimento diante da alta demanda por internações.

Agricultura familiar

A Secretaria de Educação de Porto Alegre planeja chegar a R$6 milhões em alimentos oriundos da agricultura familiar para a alimentação das escolas da rede municipal em 2025. Do montante total, R$500 mil devem ser destinados para produtores rurais da capital gaúcha.

RS contra o sarampo

Porto Alegre inicia nesta segunda-feira uma campanha de vacinação contra o sarampo, articulada pelo governo do Estado. Também realizada em outros 34 municípios gaúchos, a ação terá foco na aplicação da chamada “dose zero” em bebês de seis a 11 meses, além da imunização da população não vacinada e da revisão e atualização da condição vacinal de pessoas que trabalham nas áreas da Saúde e Educação.

