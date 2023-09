Rio Grande do Sul INSS vai antecipar benefícios previdenciários aos desabrigados pelas cheias no RS. Haverá até salário extra a ser devolvido em prestações mensais

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2023

Moradores de 79 cidades do Estado foram atingidas pelas fortes chuvas. (Foto: CBMRS/Divulgação)

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, anunciou nessa sexta-feira (8) que irá antecipar o pagamento assistencial para as mais de 700 mil famílias atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Até o meio dia, o total de mortes causadas pelo ciclone extratropical que atingiu o Estado era de 41, conforme informações da Defesa Civil. No mesmo dia, o governo federal reconheceu estado de calamidade pública em 79 cidades.

“Acabamos de antecipar o pagamento dos benefícios previdenciários e assistenciais da Previdência para mais de 700 mil pessoas atingidas pela catástrofe das chuvas nas 79 cidades gaúchas”, disse o ministro em sua conta oficial do Twitter.

Ao todo, serão repassados R$ 1,21 bilhão para 79 municípios atingidos pelo ciclone. De acordo com a pasta, a medida vai auxiliar 706.619 pessoas da região. Os beneficiários do INSS receberão o pagamento deste mês na íntegra, sem depósitos picados.

Aqueles que pretendem solicitar oficialmente o benefício podem receber um pagamento a mais. Nesse caso, será necessário devolver o valor no período de 36 meses, mas sem juros ou correção, com desconto em folha.

“Vamos pagar benefícios extras para esses cidadãos, é um protocolo que o INSS adota, mas que foi adiantando para permitir que essas pessoas recebam salários extras para poder mitigar um pouco todos os custos que eles vão ter”, afirma o presidente do instituto, Alessandro Stefanutto.

Na quarta (6), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB-RS), decretou estado de calamidade pública no estado após a passagem do ciclone na região.

Solidariedade

O desastre natural que assolou o Estado nesta semana, provocando mortes e destruição, gerou comoção na população. Muitas doações foram realizadas para ajudar os atingidos pela tragédia.

Nos últimos dias, carros, vans e motos fizeram fila em frente à Central de Doações da Defesa Civil estadual, no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre, para entregar donativos. Outros pontos de coleta, como o Palácio Piratini, no centro da capital, também receberam volumes expressivos.

A movimentação tem sido tão intensa que a equipe da Defesa Civil tem contado com o reforço dos bombeiros, da Brigada Militar, do Exército e de entidades e voluntários para ajudar a receber, armazenar e distribuir agasalhos, produtos de higiene e limpeza, cobertores, colchões, água e alimentos.

Desde o feriado de 7 de setembro, grupos de escoteiros se revezam no atendimento do drive-thru na Central de Doações. “Com nossos voluntários, estamos ajudando a descarregar o material que chega e a realizar a triagem para o posterior envio aos locais das enchentes”, destacou o gerente regional dos escoteiros do Brasil, Eduardo Carvalho dos Santos.

Nessa sexta-feira (8), em coletiva de imprensa no Palácio Piratini sobre as medidas de apoio aos municípios atingidos, o governador Eduardo Leite destacou a ajuda humanitária. “Quero agradecer muito a solidariedade do povo gaúcho e brasileiro. Vêm doações de todos os lugares”, disse.

