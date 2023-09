Rio Grande do Sul Defesa Civil alerta para o retorno da chuva ao Rio Grande do Sul neste fim de semana

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2023

Em algumas regiões a previsão inclui rajadas de vento e queda de granizo. (Foto: Arquivo/Defesa Civil)

Enquanto ainda são contabilizadas perdas humanas e materiais pela passagem de ciclone pelo Rio Grande do Sul, um boletim meteorológico publicado pela Defesa Civil gaúcha nesta sexta-feira (8) alerta para a iminência de nova chuva forte no ao longo do fim de semana. Há risco, inclusive, de ocorrência de rajadas de vento e queda de granizo em ao menos cinco regiões.

No foco da projeção estão as regiões Noroeste, Nordeste, Centro, Sul e Campanha. Já nas demais áreas deve ocorrer precipitação fraca a moderada. A instabilidade é motivada ao avanço da frente fria pelo oceano.

A manhã deste sábado (9) deve ser marcada por precipitação moderada a forte em áreas da Metade Sul, com chance de temporais pontuais e acumulados entre 20 a 30 milímetros por dia, chegando pontualmente aos 40 milímetros na Campanha. No extremo Norte, os volumes ficam em torno de 30 milímetros.

Já no domingo (10), as instabilidades devem retornar sobre a metade Norte, mas com chuvas fracas a moderadas com acumulados entre 10 a 20 mm/dia em pontos isolados. A tendência é de que na segunda-feira (11) as tempestades, chuvas intensas e transtornos associados retornem à metade Sul.

Orientação

A população de todo o Estado pode se cadastrar para receber os alertas meteorológicos da Defesa Civil, que servem também como instrumento adicional de prevenção. Para isso, basta enviar mensagem do tipo “SMS” de texto por telefone celular, informando o CEP da localidade para o número 40199. Em seguida, chegará a confirmação do cadastro e, a partir daí, os avisos da Defesa Civil passarão a ser recebidos.

Também é possível realizar o cadastro via whatsapp. Para ter acesso a esse serviço, é necessário acionar o telefone (61) 2034-4611 ou por link informado no site estado.rs.gov.br, e em seguida interagir com o chatbot (robô de atendimento), enviando um simples “Oi”.

Após essa primeira interação, o usuário pode compartilhar sua localização atual ou escolher qualquer outra do seu interesse (de um familiar em outra cidade, por exemplo) e, dessa forma, receber as mensagens. Quaisquer atualizações sobre as previsões serão comunicadas pela Defesa Civil do Estado, juntamente à Sala de Situação, no site defesacivil.rs.gov.br e nas suas redes sociais do órgão estadual (Facebook, Instagram e Twitter).

(Marcello Campos)

