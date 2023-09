Mundo Marrocos registra mais de 800 mortos após forte terremoto

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2023

O tremor de magnitude 6,8 durou cerca de 15 segundos e atingiu desde aldeias até grandes cidades. Foto: Reprodução de TV

O forte terremoto que atingiu o Marrocos, na noite de sexta-feira (9), deixou mais de 800 mortos e quase 700 feridos, segundo balanço divulgado pelo Ministério do Interior para a TV estatal.

O tremor de magnitude 6,8 durou cerca de 15 segundos e atingiu desde aldeias até grandes cidades, como Marrakesh, por exemplo. O Serviço Geológico dos Estados Unidos afirmou que terremoto também foi sentido na Argélia, Espanha e Portugal.

As autoridades informaram que o número de vítimas pode crescer e que o resgate de sobreviventes vai ser difícil. O epicentro do terremoto ocorreu em uma região montanhosa, o que dificulta o acesso. Há relatos de pessoas presas sob os escombros.

A mídia local informou que as estradas que levam à região montanhosa ao redor do epicentro estavam lotadas de veículos e bloqueadas com pedras desabadas.

Tremores na região

Marrocos frequentemente experimenta terremotos em sua região norte devido à sua localização entre as placas africana e euroasiática. Em 2004, pelo menos 628 pessoas morreram e 926 ficaram feridas quando um terremoto sacudiu Alhucemas, no nordeste do país.

Em 1980, o terremoto em El Asnam, na Argélia, de magnitude de 7,3, foi um dos mais destrutivos na região: matou 2.500 pessoas e deixou 300 mil desabrigados.

O porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, informou em comunicado que “as Nações Unidas estão prontas para ajudar o governo marroquino”.

