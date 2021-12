Tecnologia Instagram e TikTok: 7 erros ao iniciar um perfil nas redes sociais

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2021

Todos os dias, usuários ao redor do mundo compartilham fotos com amigos e familiares, além de integrarem seus próprios negócios. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O Instagram se tornou recentemente um dos aplicativos mais indispensáveis em smartphones. Todos os dias, usuários ao redor do mundo compartilham fotos com amigos e familiares, além de integrarem seus próprios negócios, como influenciadores e se unem em comunidades de interesse.

A ideia de Mike Krieger e Kevin Systrom, fundadores do Instagram, é o exemplo perfeito de uma plataforma para integrar usuários comuns, mídia, grandes marcas e comunidades em um só lugar. E, mais recentemente, TikTok vem tentando assumir esse lugar. A rede social chinesa permite que grave, edite e publique vídeos curtos verticais sobre tópicos completamente diferentes.

O TikTok é visitado por músicos, atores, blogueiros de outras redes sociais, além de grandes marcas nacionais e internacionais. Observando esses casos, todo mundo pode querer começar um perfil nas redes sociais para tornar-se um influenciador.

A seguir, veja quais erros devem ser evitados ao fazer login no Instagram e TikTok pela primeira vez.

Antes de começar

Antes de começar seu perfil no Instagram e no TikTok, você precisa ser claro sobre o que vai dizer aos seus seguidores e quais ideias quer divulgar. Uma das maneiras menos triviais é sucumbir à onda de hype e seguir as tendências.

Essa estratégia funciona especialmente bem no TikTok, já que vídeos como esses são muito populares entre os usuários de mídia social. Mas lembre-se, você não irá longe com vídeos “quentes”, já que nem todos os anunciantes concordarão com integrações comerciais com você. Portanto, logo no início da jornada, responda às seguintes perguntas: o que posso fazer? do que eu gosto? o que eu quero dizer aos assinantes?

Qualquer um dos seus hobbies, negócios, habilidade pode ser transformado em um tópico altamente especializado para o seu blog. Torne-se um especialista em seu nicho e sua sorte estará em suas mãos.

Design de perfil

O design de perfil adequado é um dos elementos-chave para uma promoção bem-sucedida. Vale a pena começar com seu nome de usuário.

Seu apelido deve ser lembrado de maneira fácil e imediata, além de ser conveniente para pesquisas na rede social. Portanto, é melhor criar imediatamente um nome sem números longos e símbolos. Hoje, o melhor é usar nome e sobrenome.

A próxima etapa é a foto do perfil. Dependendo do tema do seu perfil e de seus objetivos, as abordagens para o design da foto também diferem.

Recomenda-se a utilização de logotipos para empresas e grandes projetos. Para influenciadores que não desejam se tornar populares por meio de escândalos e revelações, um retrato ou uma imagem nítida é o ideal. Para os usuários mais corajosos e ousados do Instagram e do TikTok, o uso de memes, personagens de histórias conhecidas ou imagens absurdas será relevante.

A última etapa é descrever o perfil. As mesmas regras funcionam aqui como com a foto de perfil: quanto mais profissional e responsável o conteúdo você transmitir, mais competentes e lógicos seus pensamentos e ideias devem ser na descrição.

Regularidade nas postagens

A regularidade da postagem de conteúdo em seu perfil é importante para ambas as redes sociais. Quanto mais você posta, mais ativamente os algoritmos de mídia social promovem seu perfil e publicações para outros usuários.

Esse vício é especialmente relevante para o TikTok. A regra “10 rolos em rios” funciona nisso. Depois de se inscrever, a rede social promoverá ativamente seus primeiros dez vídeos. Portanto, agora é necessário entrar no TikTok com um plano de conteúdo claramente definido e a capacidade de criar vídeos regularmente.

Sem colaboração

Até agora, o Instagram e o TikTok são populares com conteúdo em uma dupla ou grupo de blogueiros. A TikTok foi bem-sucedida nesse aspecto.

Devido ao fato de não ter um bom desempenho com anúncios direcionados e menções nos perfis de outros influencers, uma das melhores maneiras de promover o seu blog é criando conteúdo genérico.

Encontre pessoas de seu interesse, sugira ideias para cooperação mutuamente benéfica, crie novas histórias e você terá todas as chances de entrar na seção de recomendações. Não se empolgue exclusivamente com a história pessoal, mas, pelo contrário, encontre e colabore com os colegas da loja.

Qualidade

Ao mesmo tempo, o Instagram estabeleceu um alto padrão de qualidade de conteúdo para perfis pessoais e contas corporativas. É graças a isso que os aplicativos com filtros de fotos e ferramentas de retoque ganharam popularidade sem precedentes, e os usuários começaram a prestar cada vez mais atenção aos recursos técnicos da câmera de seus smartphones.

O TikTok não está ficando para trás nesse aspecto, e em algum lugar até mesmo à frente. De acordo com as estatísticas, os usuários percorrem os vídeos com pouca clareza e detalhes desde os primeiros segundos, em contraste com os vídeos de grande formato de alta qualidade com edição simplificada e efeitos especiais.

