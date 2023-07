Tecnologia Instagram lança Threads, rede social para rivalizar com o Twitter

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2023

A previsão era de o Threads fosse liberado apenas nesta quinta (6), mas o Instagram decidiu adiantar seu lançamento. Foto: Divulgação/Threads

O Instagram lançou nesta quarta-feira (5) o Threads, uma rede social criada para rivalizar com o Twitter, que anunciou há alguns dias um limite temporário para leitura de posts.

Disponível para Android e iPhone (iOS), o Threads vai aproveitar o alcance de seu aplicativo-irmão para crescer.

Na nova rede social, os usuários poderão fazer login e encontrar amigos por meio de suas contas no Instagram, que tem mais de 2 bilhões de usuários.

Além disso, quem tiver as duas contas conectadas vai mostrar na bio do Instagram o número de sua inscrição no novo app. Mark Zuckerberg, por exemplo, foi o primeiro a entrar no Threads.

Nas primeiras interações, antes mesmo da rede ser lançada para todos os usuários, artistas e influenciadores interagiam entre si dando as boas vindas e desejando novos ares para a internet — em uma espécie de celebração de ano novo na plataforma. Dos mais ativos, Marcos Mion publicou uma foto à beira do Rio Jordão, onde dizia estar torcendo por uma plataforma mais tranquila e livre da “elonmuskização”.

Além disso, o apresentador da Globo também publicou diversos pedidos para Adam Mosseri, diretor do Instagram, e Zuckerberg, pedindo para que os empresários entrassem na onda e ajudassem a subir uma trend brasileira na plataforma. Em uma das publicações, Mion convida seus seguidores ao postar uma foto de suas primeiras interações na rede, como uma corrente. O DJ Alok foi o primeiro a “retuitar” a trend e publicar seus próprios resultados.

Como funciona

Anunciada como um espaço de “atualizações em tempo real e conversas públicas”, a nova rede se parece muito com plataformas como Twitter, Bluesky e Mastodon.

Ela suporta posts com até 500 caracteres, além de links, fotos e vídeos de até 5 minutos. Também é possível curtir, comentar e compartilhar o que outras pessoas publicaram.

Uma diferença para o Twitter é que o Threads não tem área de trending topics, que mostra assuntos mais comentados na rede. Segundo a nova rede social, esse recurso será lançado no futuro.

Os usuários do Threads decidem quem pode responder aos seus posts – todos, apenas quem estão seguindo ou apenas as contas citadas – e tem recursos de segurança como o filtro que oculta termos específicos em comentários. Os usuários que você bloqueou no Instagram também são bloqueados no novo aplicativo.

A previsão era de o Threads fosse liberado apenas nesta quinta-feira (6), às 11h, mas o Instagram decidiu adiantar seu lançamento para esta quarta-feira (5), às 20h.

