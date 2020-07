Porto Alegre Instalação de barreiras no corredor da Protásio será reiniciada nesta segunda

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2020

Haverá sinalização da EPTC com as devidas indicações sobre os desvios e ajustes. Foto: Joel Vargas/PMPA/Arquivo Haverá sinalização da EPTC com as devidas indicações sobre os desvios e ajustes. (Foto: Joel Vargas/PMPA/Arquivo) Foto: Joel Vargas/PMPA/Arquivo

A obra de instalação de barreiras de proteção de concreto no corredor de ônibus da avenida Protásio Alves será retomada nesta segunda-feira (6). Os trabalhos têm estimativa de ocorrer até agosto. Será necessário desviar o trânsito de coletivos para a via de rolamento na avenida.

O investimento da prefeitura é de cerca de R$ 979 mil provenientes de financiamento da Caixa, do Banrisul e da Smim (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana). A obra foi iniciada em 2019 e paralisada por dificuldade jurídicas e administrativas da empresa executora. “Neste momento de pandemia, a prefeitura assegurou o prosseguimento das obras públicas com recursos já garantidos, como é o caso dessa barreira de concreto”, destaca o secretário da Smim, Marcelo Gazen.

Em razão das obras, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa desvios no corredor de ônibus que terão início nesta segunda, das 8h às 18h, no trecho de entre as estações Hospital de Clínicas e Santa Inês. Haverá sinalização com as devidas indicações sobre os desvios e ajustes, que podem ser feitos conforme o avanço das obras. A primeira a receber as barreiras do tipo “New Jersey” será a estação próxima ao Colégio Israelita.

“Para a maior segurança e prevenção de acidentes, os ônibus serão desviados do corredor para a avenida Protásio Alves nas estações onde estiver ocorrendo as intervenções, onde um ponto de embarque e desembarque vai atender os usuários junto ao passeio, para a seguir retornar ao fluxo original. Os agentes de trânsito vão monitorar a operação para minimizar eventuais transtornos causados à mobilidade”, destaca o diretor de Operações da EPTC, Paulo Ramires.

