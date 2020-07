Dicas de O Sul Poa Drive-in Show segue neste domingo com show de Duca Leindecker

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Duca Leindecker e banda estarão a partir das 19h no estacionamento da EPTC. Foto: Edu Defferrari/Divulgação Duca Leindecker e banda estarão a partir das 19h no estacionamento da EPTC. (Foto: Edu Defferrari/Divulgação) Foto: Edu Defferrari/Divulgação

O Poa Drive-in Show prossegue neste domingo (5), com show de Duca Leindecker e banda, a partir das 19h, no estacionamento da EPTC ao lado do Estádio Beira-Rio. Realizado pela prefeitura em parceria com as empresas Impacto Vento Norte e Best Entretenimento, o evento iniciou no sábado (4), o segundo final de semana de espetáculos. A atração nacional da noite foi o show Classics do cantor Maurício Manieri, que apresentou repertório com grandes sucessos dos anos 70, 80 e 90. Antes, a criançada curtiu as apresentações de Baby Shark e Frozen 2 – Uma Aventura Congelante.

Maurício Manieri destacou a importância de eventos como o Poa Drive-in Show neste momento atual. “Eu fiquei bastante entusiasmado, é uma saída bem criativa para o meio artístico, porque nós fomos os primeiros a parar nessa pandemia toda. Parabéns por terem criado toda essa estrutura super profissional e segura”.

Desde a chegada no evento, durante os shows e na saída do local, todos os cuidados são tomados para preservar a saúde do público e trabalhadores envolvidos na produção. Na sexta-feira (3), as empresas responsáveis pela produção testaram para Covid-19 as equipes que trabalham na operação e produção. Os testes foram realizados em laboratório particular e todos os resultados deram negativo.

O coordenador de Música da Secretaria Municipal da Cultura, Henry Ventura, comentou sobre os protocolos seguidos no evento. “Estamos adotando todas as medidas para garantir a segurança e o conforto de todos, tanto do público, quanto da equipe que trabalha no show. Não há contato entre as pessoas, mas há muita diversão”, diz Ventura. Já Sandro Sant’Anna, sócio-diretor da Best Entretenimento, destacou os resultados obtidos até agora. “O público saiu alegre e satisfeito com a organização, a estrutura e segurança oferecidas pelo Poa Drive-in Show”, afirmou Sant’Anna. Os espetáculos ocorrerão nos fins de semana, até 20 de setembro.

A programação completa está na página do evento no Facebook, e a venda de ingressos acontece no site www.poadriveinshow.com.br. Não há comercialização de ingressos no local.

É obrigatório o uso de máscaras de proteção e o evento conta com seguranças distribuídos nas entradas e saídas para validação de tíquetes.

Orientadores conduzem os veículos ao estacionamento, posicionando-os adequadamente. O público é acompanhado até os sanitários, onde é disponibilizado álcool 70% através de totens. Equipes fazem a higienização dos sanitários em cumprimento aos protocolos estabelecidos.

É observado o distanciamento entre os veículos e orientadores ficam distribuídos pelo espaço para evitar a circulação de pessoas.

A realização é da Impacto Vento Norte, Best Entretenimento e Prefeitura de Porto Alegre, com patrocínio Trilegal, Harman JBL e Urban.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Dicas de O Sul