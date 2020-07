Porto Alegre Apenas uma pessoa por família pode entrar em supermercados em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Nova restrição aos grandes mercados na cidade. (Foto: EBC)

Entre as medidas anunciadas e que serão válidas por 15 dias a partir desta segunda-feira (6) para conter o avanço do coronavírus em Porto Alegre, está a definição de que apenas uma pessoa por família pode entrar em supermercados da Capital. Também estão incluídas a suspensão das atividades de academias, salões de beleza, lojas de eletroeletrônicos e Mercado Público, bem como de igrejas, cultos e templos; a suspensão da Área Azul; a interdição de bolsões de estacionamentos como os do Parque Marinha do Brasil e Viaduto da Borges de Medeiros, próximo à elevada do Hospital Mãe de Deus; e a redução de atendimento simultâneo em lojas de ferragens e materiais de construção (um cliente por atendente), entre outros.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior apresentou na sexta-feira (3) o Desafio Porto Alegre, nova campanha do governo municipal para sensibilizar, conscientizar e engajar a população em torno do aumento do isolamento social para 55% como meta de controle do coronavírus. Foram também anunciadas pelo prefeito novas medidas de restrição à circulação de pessoas em ambientes públicos. Entre elas, o novo controle de entradas em supermercados e hipermercados, com a restrição de apenas um adulto por família dentro desses estabelecimentos.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Pablo Stürmer, a mudança de atitude da população será determinante para frear o crescimento da ocupação de leitos. “É fundamental a compreensão dos porto-alegrenses sobre a necessidade de cada um agir para a cidade vencer o vírus como um todo. O que faz o vírus circular é as pessoas circularem. Se nos unirmos agora em torno de um propósito, podemos evitar que a Covid-19 continue fazendo estragos sociais, econômicos e de saúde por tempo indeterminado”, diz o secretário.

O patamar de 55% de isolamento social foi estabelecido pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde) como o mínimo necessário para frear a velocidade de disseminação do vírus e reduzir a pressão da pandemia sobre o sistema de saúde. O relógio virtual com o índice medido no dia anterior, que será atualizado a cada 24 horas, está hospedado na nova plataforma de transparência dos dados sobre o novo coronavírus em Porto Alegre, criada pela prefeitura para tornar públicos e de fácil acesso os números sobre a evolução da pandemia.

Marchezan afirma que o apelo para “ficar em casa” nunca foi tão decisivo quanto agora. “Estamos no limiar entre a manutenção das atuais restrições e a avaliação de novas medidas, mais drásticas e totalmente indesejadas, mas que podem ser necessárias para salvar vidas caso sigamos totalmente pressionados pelos impactos da Covid-19 à nossa rede hospitalar”, antecipa. Em março, os índices de isolamento social alcançaram os níveis mais altos verificados na Capital, chegando a 71% em um domingo (22/03) e a 60% em uma quinta-feira (26/03).

“O objetivo do desafio é ajudar a nos unirmos para compreender o problema e buscar a solução. Lutamos pela disponibilidade de leitos para quem estiver doente, mas, para que todos tenham esse direito, cada cidadão precisa ter a consciência do quanto o distanciamento é essencial neste momento”, disse o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre