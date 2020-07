Porto Alegre Porto Alegre chega a 114 mortes por coronavírus

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2020

Foram confirmados 152 novos casos de pacientes com a Covid-19 nas últimas 24 horas.

A prefeitura atualizou no sábado (4), os números do novo coronavírus em Porto Alegre. Conforme balanço divulgado pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde), foram confirmados 152 novos casos de pacientes com a Covid-19 nas últimas 24 horas. No acumulado, são 3.968 confirmados e 9.111 em investigação. Durante a noite, o número de óbitos chegou a 114.

Até as 18h desta sexta, dos 715 leitos de UTI (unidade de terapia intensiva), 587 (82,10%) estavam ocupados e 177 (30,1%) eram por pacientes com diagnóstico da Covid-19. Neste domingo, são 171 casos confirmados e 41 suspeitos de coronavírus, chegando a 212. A taxa de ocupação de leitos está em 81,15%.

Os últimos óbitos ocorridos na Capital foram:

Um homem de 89 anos foi o 112º óbito de paciente de Porto Alegre com coronavírus ocorreu na sexta-feira (3). Ele havia sido internado em UTI no Hospital São Lucas em 23 de junho e no mesmo dia foi feita a coleta do exame que resultou positivo para Covid-19. Ele tinha histórico de imunodeficiência, doença renal e cardiovascular e pneumopatia crônica.

O 113⁰ óbito de paciente de Porto Alegre com coronavírus ocorreu também na sexta. O homem de 75 anos havia sido internado no Hospital São Lucas em 21 de junho e desde o dia 23 estava em UTI. O exame positivo para Covid-19 foi feito em 30/6. Ele tinha histórico de diabetes, hipertensão, dislipdemia, e insuficiência cardíaca congestiva.

O 114⁰ óbito de paciente de Porto Alegre com coronavírus foi de uma mulher de 81 anos. Ela havia sido internada em UTI no Hospital Conceição em 29 de junho e o exame positivo Covid-19 foi obtido em 1º de julho. Ela tinha histórico de diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca congestiva e doença pulmonar obstrutiva crônica.

