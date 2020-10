Rio Grande do Sul Instituições da Secretaria da Cultura começam a reabrir na quinta-feira

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2020

Biblioteca Pública do Estado é um dos locais a reabrir. Foto: Divulgação/BPE Biblioteca Pública do Estado é um dos locais a reabrir. (Foto: Divulgação/BPE) Foto: Divulgação/BPE

Após sete meses de interrupção das atividades presenciais, a Sedac (Secretaria de Estado da Cultura) se prepara para reabrir suas instituições a partir da próxima quinta-feira (22). A volta acontece devido à publicação do Decreto 55.537, que liberou a realização de eventos sociais e culturais. A retomada também está condicionada à autorização dos governos municipais.

Conforme o decreto, a reabertura só pode acontecer em municípios localizados em regiões que estejam com bandeira laranja (risco epidemiológico médio) ou amarela (risco epidemiológico baixo) há, no mínimo, duas semanas consecutivas e onde as aulas presenciais já tenham retornado nas instituições de ensino.

A reabertura obedece aos protocolos de segurança sanitária estabelecidos pelo governo do Estado. As instituições terão seu horário de visita reduzido, funcionando de terça-feira a domingo, das 10h às 17h.

Em breve, a Sedac divulgará em seu site (www.cultura.rs.gov.br) um guia de orientação para o setor cultural gaúcho, com base nas regras de operação autorizadas. O documento reunirá todos os protocolos a serem aplicados na área da cultura, de acordo com cada bandeira, tratando de serviços culturais, educação cultural e informação e comunicação.

“Desde a publicação do decreto de calamidade pública no dia 19 de março e, consequentemente, com o cancelamento das atividades culturais em todo o Estado, a Sedac criou um grupo de trabalho para tratar das medidas de retorno do setor cultural. Este GT construiu com diversos setores e entidades os protocolos setoriais, seguindo todas as orientações sanitárias, para que as instituições pudessem retomar as atividades gradualmente e com responsabilidade”, ressalta a secretária da Cultura, Beatriz Araujo.

Datas de reabertura das instituições localizadas em Porto Alegre:

22 de outubro:

• Arquivo Histórico;

• Memorial do Rio Grande do Sul;

• Museu Antropológico;

• MuseCom (Museu da Comunicação Hipólito José da Costa);

• Margs (Museu de Arte do Rio Grande do Sul).

26 de outubro:

• BPE (Biblioteca Pública do Estado).

19 de novembro:

• CCMQ (Casa de Cultura Mario Quintana);

– Biblioteca Erico Verissimo;

– Biblioteca Lucília Minssen;

– Discoteca Pública Natho Henn;

– MACRS (Museu de Arte Contemporânea);

– RS Criativo.

1ª quinzena de dezembro:

• Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre);

• Teatro de Arena;

• Theatro São Pedro.

O Museu Julio de Castilhos e a Cinemateca Paulo Amorim, ambos localizadas em Porto Alegre, passam por obras e reabrirão após a conclusão das mesmas.

O Museu Histórico Farroupilha, em Piratini, o Parque Histórico Bento Gonçalves, em Cristal, e o Museu do Carvão, em Arroio dos Ratos, terão as datas de reabertura definidas após a publicação dos respectivos decretos municipais.

