Educação Instituto Educacional gaúcho capacitará mais de 500 professores da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Professores estão tendo, nesta segunda-feira, o primeiro acesso à Plataforma e à Metodologia DIGITVS – ferramentas que visam a promover a formação e a qualificação docente para enfrentar os desafios da educação contemporânea. Foto: Divulgação Professores estão tendo, nesta segunda-feira, o primeiro acesso à Plataforma e à Metodologia DIGITVS – ferramentas que visam a promover a formação e a qualificação docente para enfrentar os desafios da educação contemporânea. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Instituto Educacional Essência do Saber (IEES), com sede no Rio Grande do Sul, realiza, a partir desta segunda-feira (7), a primeira ação presencial com os mais de 500 professores do Distrito Federal inscritos na Pós-Graduação Proficiência em Tecnologias Digitais para uma Educação Empreendedora. Até o próximo dia 11, os docentes poderão fazer o primeiro acesso à Plataforma e à Metodologia DIGITVS — ferramentas que visam a promover a formação e a qualificação docente para enfrentar os desafios da educação contemporânea.

O curso, resultado de uma parceria com o Sebrae-DF, tem como objetivo direcionar as competências do professor para que veja, compreenda e viva um novo conceito escolar, mais contemporâneo, dinâmico e com características versáteis, interativas e assertivas. “Esta é uma formação que permitirá ao professor uma compreensão sobre as ferramentas disponíveis e a aplicação assertiva em sala de aula, destacando o viés empreendedor, pois entendemos a importância de uma mentalidade empreendedora e criativa. O objetivo é formar professores da rede pública do Distrito Federal, ponto de partida para o processo de expansão da pós-graduação em território nacional”, explica o representante do IEES e coordenador do curso, Professor Dr. Mário Augusto Pires Pool.

A Pós-Graduação integra o Programa Digitvs Empreendedor – iniciativa de formação docente continuada, cujo objetivo é a melhoria na educação pelo uso de tecnologias digitais. “Além do curso, o Programa conta com várias frentes de atuação que visam à mudança de mindset do professor para um docente que desenvolve seus alunos com competências e habilidades empreendedoras”, reforça o coordenador do Programa, Professor Jonas Rodrigues Saraiva. Além do Sebrae-DF, o IEES conta, ainda, com a parceria da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, da Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (EAPE) e da Faculdade Mario Quintana (Famaqui).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Educação