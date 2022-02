Política Reunião de Bolsonaro com os ministros do Supremo Moraes e Fachin dura 10 minutos

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2022

Os dois ministros serão respectivamente presidente e vice do TSE. Em seus atritos com o Judiciário, Moraes é o ministro com quem Bolsonaro mais rivaliza. Foto: Reprodução Os dois ministros serão respectivamente presidente e vice do TSE. Em seus atritos com o Judiciário, Moraes é o ministro com quem Bolsonaro mais rivaliza. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), entregaram ao presidente Jair Bolsonaro, em reunião no Palácio do Planalto nesta segunda (7), convite para ele assistir à cerimônia de posse dos dois no comando do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Fachin vai presidir o tribunal até agosto, quando se encerra seu período de dois anos na corte eleitoral. Depois, Moraes, o vice, vai assumir. O TSE conta, em sua composição, com ministros do STF.

O encontro dos ministros com Bolsonaro durou cerca de 10 minutos.

A relação de Bolsonaro com o Judiciário nos últimos anos tem sido marcada por ataques do presidente.

Bolsonaro criticou decisões de ministros, participou de atos antidemocráticos que pediam, de forma ilegal, o fechamento do STF e questionou, assumidamente sem provas, a segurança das urnas eletrônicas.

Moraes é o ministro com quem Bolsonaro mais tem desgaste. Ele comanda algumas investigações no Supremo que têm o presidente como alvo. Uma delas é a investigação sobre divulgação de notícias falsas a respeito de vacinas e outra apura disseminação de suspeitas infundadas contra as urnas.

Há duas semanas, o ministro determinou que Bolsonaro comparecesse pessoalmente à Polícia Federal para prestar depoimento em outro caso: o que investiga se o presidente revelou, em uma live, dados sigilosos sobre uma investigação de ataque virtual contra o TSE. Bolsonaro não foi ao depoimento, o que aumentou a tensão com Moraes.

O ministro também é relator do inquérito das fake news, que investiga empresários e políticos bolsonaristas pela formação de uma rede que dissemina informações falsas com o objetivo de enfraquecer a democracia e as instituições.

Fachin e Moraes vão comandar o TSE durante este ano de eleições.

