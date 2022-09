Cultura Instituto Estadual do Livro abre inscrições para o Desafio Literário 2022

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2022

A atividade ocorre durante a 68ª Feira do Livro de Porto Alegre. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Durante a 68ª Feira do Livro de Porto Alegre, que será realizada na Praça da Alfândega de 28 de outubro a 15 de novembro, acontecerá o Desafio Literário – Edição 2022. A atividade ocorre de 30 de outubro a 03 de novembro, das 10h às 12h, no Pavilhão de Autógrafos do evento. As inscrições estão abertas até 27 de outubro pelo formulário on-line.

Os inscritos no Desafio deverão produzir textos literários em cinco gêneros diferentes – miniconto, poetrix, poema livre, crônica e conto –, um a cada novo dia da atividade. Nos textos deverão ser abordados temas sorteados momentos antes do início da escrita. Na sequência, as criações literárias serão avaliadas pela Comissão Julgadora, composta por três membros, representantes da Academia Rio-Grandense de Letras, da Associação Gaúcha de Escritores e da Associação Lígia Averbuck. A cada avaliação serão classificados os candidatos aptos a seguirem na competição.

O Desafio Literário poderá contar com até 30 participantes e deverá ter no mínimo 20, sendo cancelado se não for atingido este número no primeiro dia do evento. Caso o número de inscritos exceda o número máximo, serão considerados os 30 primeiros por ordem de chegada no momento do início da competição. Além disso, os interessados que não tiverem realizado previamente a sua inscrição pelo site poderão inscrever-se no local do evento, somente no primeiro dia, caso houver disponibilidade de vagas. O resultado de cada etapa, exceto da última, será divulgado no blog do Instituto Estadual do Livro no mesmo dia em que ela ocorrer, até às 23h59min, e também afixado no local de realização do Desafio antes do horário de início de cada dia da competição.

Os vencedores, que receberão troféus confeccionados pela Brascril e certificados, serão conhecidos na cerimônia de premiação, que ocorrerá dia 04 de novembro, às 16h, no auditório Barbosa Lessa, no Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1223). O regulamento completo pode ser acessado no link https://bit.ly/3Sjn6Av. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail ieldesafioliterario@gmail.com ou pelo telefone (51) 3314-6451.

