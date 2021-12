Acontece Instituto Geração Tricolor promove ação de Natal para crianças e famílias atendidas em seus projetos

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2021

(Foto: Divulgação)

O Instituto Geração Tricolor (IGT), braço social do Grêmio Foot Ball Porto Alegrense, promoveu o “Natal mais feliz em família”, nessa terça-feira (21), na sede do IGT. A ação proporcionou uma celebração de Natal regada a diversão e comida para ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica que residem nos entornos da Arena do Grêmio. A iniciativa contou com a parceria da Americanas, patrocinadora do clube.

O evento reuniu mais de 200 pessoas, que aproveitaram a tarde para brincar em jogos eletrônicos, curtir shows e comer lanches saborosos distribuídos gratuitamente, como cachorro-quente, algodão doce e refringentes. Além da presença do Mosqueteiro, mascote do Grêmio, o ponto alto da festa veio com o Papai Noel Azul, que chegou de barco pelo Rio Guaíba e distribuiu presentes, não só para as crianças atendidas pelo Instituto, mas também para seus irmãos e familiares.

Durante toda a pandemia, o Instituto continuou prestando atendimento à distância, garantindo apoio às famílias, com o fornecimento de kits de alimentação e cestas básicas. “Também no fim de 2020, com a ajuda de doadores e com todos os protocolos de segurança da pandemia rigidamente respeitados, as crianças e suas famílias puderam levar para casa um Natal melhor, com presentes e uma ave natalina para a ceia. Algo muito simples, mas que gerou uma alegria enorme para quem não tem quase nada”, comenta a presidente do IGT, Rosa Beatriz Foresti.

O evento foi desenvolvido em linha com o propósito da Americanas de “somar o que o mundo tem de bom para melhorar a vida das pessoas”. A iniciativa buscou reforçar ainda o comprometimento da marca com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, tais como a redução das desigualdades (ODS 10).

Sobre o Instituto Geração Tricolor – Grêmio IGT

Em novembro deste ano, o Instituto Geração Tricolor completou 11 anos de atividade. Braço social do Grêmio Foot Ball Porto Alegrense, é uma associação sem fins lucrativos que tem por finalidade atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e econômica. O IGT oferece o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), de segunda a sexta-feira, no turno inverso ao da escola. São oferecidas duas refeições nesse período. As crianças estão organizadas em grupos etários com atendimento realizado por Educadores Referência, estudantes de nível superior de Pedagogia ou Educação Física, além de voluntários e oficineiros. São desenvolvidas atividades esportivas como futebol e vôlei; atividades lúdico-recreativas e oficinas de informática, judô, música, língua estrangeira, remo, entre outras. O Instituto Geração Tricolor atende crianças e adolescentes residentes nos bairros do entorno da Arena.

