Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2021

O projeto contabilizou 1.733 propostas de reservas para 299 unidades nos primeiros 19 minutos (Fotos: Divulgação/Arcádia Urbanismo)

Prestes a ser lançado no Litoral Norte, o novo condomínio assinado pela Arcádia Urbanismo e pela Melnick teve 100% de seus lotes reservados em 9 segundos. O projeto se chama ZEN e terá unidades a partir de 250 m². Na terça-feira (21), o grupo abriu cadastro para os clientes interessados — e, dos 299 terrenos, foram 1.733 propostas de reserva já nos primeiros 19 minutos.

Segundo o presidente da Arcádia Urbanismo, Fábio Sclovsky, a alta demanda tem se repetido em outros condomínios da companhia — como o Sunset, também em Xangri-Lá, que foi 100% vendido 24 meses antes do planejado. Seu mais recente lançamento, o CasaViva (Santa Maria), também foi esgotado em apenas seis horas. “Essa performance reflete nosso esforço incansável em trabalhar o projeto e entregar sempre o máximo, fazendo com que o cliente tenha a melhor experiência ali dentro”, reforça. O executivo destaca que a concepção demorou cerca de um ano, a partir da idealização cuidadosa dos projetos urbanístico, arquitetônico e paisagístico.

O ZEN terá acesso a menos de 500m da Av. Paraguassú. O Valor Geral de Vendas (VGV) previsto é de R$ 110 milhões, e está em fase de registro de incorporação. “Temos uma história no litoral muito consistente. Diversos condomínios concluídos rigorosamente no prazo e com uma entrega final de produto que sempre busca surpreender o cliente”, reforça Alessandra Sehn, sócia-diretora da Arcádia Urbanismo, que destaca também a parceria com a força de vendas local. “Tudo isso faz com que a performance comercial dos nossos lançamentos na praia seja sempre acima da curva — tanto em termos de velocidade de venda como na valorização dos imóveis.” Só no litoral, a empresa já comercializou 1.700 terrenos.

Contemplação

Segundo os idealizadores, todo o espaço segue um conceito de bem-estar, relaxamento e contemplação. Um dos seus diferenciais é a estreita relação dos terrenos com os espelhos d’água. Ao todo, dois terços dos lotes estarão conectados ao lago. Nesses casos, haverá inclusive a possibilidade de implantação de decks privativos.

Para fazer jus ao nome, haverá um Clube Zen. Em uma ilha, contará com piscinas, pool bar, sauna, sala de massagem, espaços gourmet e fitness, além de um lounge em uma península do lago. Ainda, um jardim relax contará com dois espaços de relaxamento e contemplação, totalmente integrados com o paisagismo do local. Completam o empreendimento um complexo esportivo e um lounge de esportes. Também será oferecida uma casa de apoio à beira-mar para uso exclusivo dos condôminos, com quiosque, chuveiros e depósito.

O grupo

Com uma trajetória de 20 anos, a Arcádia estabeleceu um novo parâmetro de alto padrão em condomínios fechados e bairros planejados. Com o Las Dunas (Xangri-Lá), primeiro empreendimento desse tipo à beira-mar do estado, a empresa liderou o movimento que transformou o mercado imobiliário no Rio Grande do Sul. No litoral, foram lançados Porto Coronado, Ventura, Ocean Side, Blue e Sunset.

A atuação com o ramo do alto padrão tornou natural a parceria com a Melnick, que existe desde 2014. Já são nove empreendimentos lançados em conjunto — como o Central Park (Passo Fundo) e, mais recentemente, o CasaViva (Santa Maria). A rápida velocidade de vendas e de ocupação dos lançamentos são características do grupo, que possui landbank de aproximadamente R$ 3,5 bilhões em Valor Geral de Vendas para futuros projetos.

