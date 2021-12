Acontece AJE POA promove a 4ª edição do Prêmio Jovem Empresário

Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2021

Associação de Jovens Empresários de Porto Alegre (AJEPOA) realizou na terça-feira (21) a 4ª edição do Prêmio Jovem Empresário. A cerimônia que premia os associados da entidade ocorreu no Instituto Ling.

A Presidente da Associação, Suellen Ribeiro, e o presidente do Conselho Consultivo, Willian Assis, receberam os homenageados e premiados. Se destacaram entre os agraciados o proe o Presidente da Federasul, Anderson Trautman Cardoso.

Já entre jovens empresários premiados estavam: Brenda Terra, Bruna Cramer, João Pohl , Laura Bier Moreira, Oto Baptiste, Patrícia Barbosa e Vivian Simões Pires.

“Somos jovens empreendedoras e empreendedores e isso significa que somos o futuro do empreendedorismo na nossa cidade, estado e país. Das nossas ideias, das nossas aprendizagens e dos ensinamentos que deixaremos para as próximas gerações, do que estamos fazendo no presente, sairão novos exemplos de sucesso, novas histórias de superação.”, destaca a presidente da AJEPOA.

Ex-integrante do Studio Pampa, da TV Pampa, Suellen é formada em Design pelo Instituto Marangoni, em Milão, uma das escolas mais conceituadas do mundo. Profunda conhecedora do universo feminino, Suellen entrou no mundo dos negócios em 2017, com uma marca própria de moda especializada em roupas de couro. A empresária destaca a importância de estender a mão aos jovens e de focar em conhecimento.

“O mundo espera de nós que sejamos capazes de mostrar que empreender é também pensar em uma realidade mais justa, com mais oportunidades a todos. Precisamos mostrar que é possível aliar o desenvolvimento dos nossos negócios à sustentabilidade e a tantos outros pré requisitos para construirmos um mundo melhor. Precisamos nos capacitar juntos, compartilhando as nossas experiências.”

