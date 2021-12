Acontece Simers realizará diplomação e posse da nova diretoria no dia 1º de janeiro

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2021

O Simers está localizado na Rua Coronel Real, 975, bairro Petrópolis, em Porto Alegre. (Foto: Divulgação/ Simers)

O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), realizará a diplomação e posse da nova diretoria do Sindicato, neste próximo sábado (01), às 19h. A cerimônia ocorrerá no formato on-line, pela plataforma Microsoft Teams, sendo que o acesso será específico para os membros que formam a chapa 1, vencedora da eleição. O secretário-geral do Simers, Daniel Sauer Wolf, foi nomeado para secretariar os trabalhos da cerimônia formal. Já, na próxima sexta-feira (07), será realizada a cerimônia festiva.

A chapa 1, dirigirá o Simers nos próximos três anos e, tem como presidente o Marcos Rovinski. Já como vice-presidente assumirá o cargo Marcelo Matias, atual presidente. Dos 15 mil associados à entidade médica, 13.277 mil estavam habilitados ao pleito. Houve 4.589 votos, sendo 3.201 na chapa 1 e 1.196, na Chapa 2, além de 106 votos em branco e 86, nulos.

O pleito eleitoral observou todas as regras estabelecidas pela Comissão Eleitoral, composta pelo presidente do Conselho Regional de Medicina (CREMERS), Carlos Isaia Filho, pelo presidente da Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS), Gerson Junqueira Júnior, e pela Conselheira pelo Rio Grande do Sul do Conselho Federal de Medicina (CFM), Tatiana Bragança de Azevedo Della Giustina.

Diretoria Executiva

– Presidente: Marcos Rovinski;

– Vice-Presidente: Marcelo Marsillac Matias;

– Secretário-Geral: Luiz Alberto Grossi;

– Segundo Secretário: Daniel Sauer Wolf;

– Tesoureiro: Guilherme Eckert Peterson;

– Segundo Tesoureiro: Monica Zechmeister Berg.

Diretoria Geral

Marcos Rovinski, Alessandra Felicetti Pires, Alexandre Santos Silveira, Anice Metzdorf, Bruna Favero, Carlos Humberto Ceresér, Daniel Sauer Wolf, Ronaldo Nicanor Castro e Silva, Carlos Alberto Hoff Peterson, Isabel Constancia dos Santos, Fernando Uberti Machado, Guilherme Eckert Peterson, Ricardo Pedrini Cruz, Jeferson Krawcyk de Oliveira, Luiz Alberto Grossi, Marcelo Marsillac Matias, Márcia Pires Barbosa, Maria Cecília Petry Matzenbacher, Michela Fauth Marczyk, Monica Zechmeister Berg, Rogério Gottert Cardoso, Sergio Luis Amantea, Vinicius de Souza, Willian Adami.

Conselho fiscal

Antonio Carlos de Oliveira Castro, Lizia Maria Meirelles Mota, Marcelo Bastiani Pasa, Jorge Luiz Winckler, Vilma Cidade da Silva

Conselho Consultivo

Luciana Marques Mesko, Antonio David Fontoura Salomão, Álvaro Augusto Rosa de Noronha, Daniela Correa Alba, Luis Fernando Chaves Carvalho, Airton Luis Fiebig,Ricardo Azevedo Severo, Cesar Luiz Assoni,Milton Luiz da Rocha, Armindo Pydd,Gustavo Born, Rogerio de Barros Macedo,Fernando Mafalda Florêncio, Marco Lieberknecht, Sabine Braga Chedid, Paulo da Cruz Barragan, Adriana Becker, Luiz Henrique Poeta Pellegrini, Sadi Moura Ramos, Ali Juma Abdalla Abdell Hamid, Nelson Lindner Dutra, Briane Avila Fucolo, Danilo da Silva Soares, Elizeu Batista Garcia, Luis Carlos Antunes Cavalheiro, Acildo Machado Savian, Paulo Eduardo Pizarro da Silveira Machado, Naurio Flavio Dutra Machado, Fabio Strauss, Tatiana Schreiber, Claudio Oltramari Conte, Flavio Mauri Guazzelli, João Luiz Bittencourt Horta Barbosa, Gabriela Schuster da Rosa, Giuliano Ricardo Chagas Steil, Evandro Luiz Fortuna, Jairo Nathan Trombka, Debora Ascari do Espirito Santo, Edu Roberto Cerutti Barros, Eduardo Bischoff, Nicholas Dewes Specht, Filippe Augusto Vieira Silva, Renan Roque Onzi, Isabel Cristina Feltes, Leonardo Souza Fernandes, Júlio César Pit Venzo, Luiz Felipe Cardoso, Willy Francisco Bartel, Jeferson Wollmeister e Tamie Hatori.

