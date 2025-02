Brasil Instituto Médico Legal libera corpos de vítimas de acidente de avião em São Paulo

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2025

Márcio Louzada Carpena, e o piloto Gustavo Medeiros morreram no local. Foto: Reprodução Márcio Louzada Carpena, e o piloto Gustavo Medeiros morreram no local. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo liberou neste sábado (8) os corpos das duas vítimas do acidente aéreo ocorrido em São Paulo na sexta-feira (7).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os corpos do advogado Márcio Louzada Carpena, de 49 anos, e do piloto Gustavo Medeiros passaram por exames de odontologia legal e foram liberados para as famílias.

Em nota, o escritório Carpena Advogados Associados, do qual Márcio era sócio, afirmou que está adotando as providências necessárias para o traslado dos corpos para Porto Alegre. A previsão é de que o transporte das urnas funerárias ocorra ainda neste sábado para viabilizar o sepultamento neste domingo (9).

Marcelo Freitas, sócio e amigo de Márcio Carpena afirmou que Carpena era um amante da aviação e perdeu outra aeronave durante as enchentes históricas no Rio Grande do Sul, em 2024. A compra do bimotor turboélice de pequeno porte, que caiu na Barra Funda, é recente.

“O Márcio, como proprietário do avião, sempre foi uma pessoa muito cuidadosa. Sempre prezou pela qualidade de tudo. Sempre preocupado com a manutenção. Foi uma fatalidade que ninguém esperava”, relatou Marcelo Freitas.

Márcio deixa três filhos menores de idade. A aeronave King Air F90, da fabricante Beech Aircraft, decolou do Aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, por volta das 7h15, com destino à capital gaúcha.

A queda ocorreu logo em seguida, quando o piloto tentava fazer um pouso forçado na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda. A aeronave atingiu um ônibus que passava pela via e explodiu. Medeiros e Carpena morreram no local. Seis pessoas que estavam nas proximidades tiveram ferimentos leves e passam bem. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil como homicídio culposo e lesão corporal.

Especialistas afirmaram ser precipitado tentar indicar possíveis causas da queda — a investigação compete a autoridades aeronáuticas — e que é difícil apontar tendência que explique a alta de acidentes aéreos no País.

Tentativa de retorno

O comandante Gustavo Medeiros, uma das vítimas da queda de avião, chegou a solicitar retorno imediato ao aeroporto Campo de Marte momentos antes do acidente, segundo revela o áudio de um piloto que aguardava para decolagem no aeroporto.

“Estou no ponto de espera ainda, o cara decolou na minha frente. Estou no ponto de espera. Estou aguardando aqui. Já faz uns 15 minutos ou 20 que estou parado aqui, que a torre pediu para aguardar. Ele (o piloto) não declarou emergência. Ele falou: ‘torre, solicito retorno imediato, fox-echo-mike’, e não falou mais nada. E a torre tentou chamar ele, tentou chamar ele, e mais nada. Logo vi a fumaça, decolou helicópteros. Complicado. Que triste”, diz o piloto no áudio.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) não detalhou sobre a comunicação entre o piloto e a torre. “A investigação dessa ocorrência aeronáutica continua, com o levantamento de outras informações necessárias, a fim de identificar os possíveis fatores contribuintes. (…) A conclusão dessa investigação terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes”, destaca nota da Força Aérea Brasileira (FAB).

Também em nota, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) lamentou o acidente e disse que “o Brasil segue requisitos internacionais rigorosos e figura entre os 10 países com maior índice oficial de segurança da aviação (95,1%), estando à frente de países como Estados Unidos da América e seus vizinhos na América do Sul”. Com informações dos portais de notícias CNN Brasil e O Globo.

