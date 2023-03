Rio Grande do Sul Instituto Proa oferece capacitação profissional gratuita para dois mil jovens gaúchos

Por Redação O Sul | 25 de março de 2023

A capacitação representa uma oportunidade de formação e encaminhamento para o emprego e é voltada para jovens de 17 a 22 anos. Foto: Divulgação

O Instituto Proa, organização sem fins lucrativos, está com duas mil vagas abertas para jovens gaúchos. As inscrições podem ser feitas até 8 de maio no site da instituição. A capacitação representa uma oportunidade de formação e encaminhamento para o emprego e é voltada para jovens de 17 a 22 anos que já tenham concluído ou estejam cursando o terceiro ano do Ensino Médio em escolas públicas do Estado. As aulas têm início em 15 de maio.

No Rio Grande do Sul, o Proa conta com a parceria da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, por meio da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), e da Secretaria da Educação. Também são apoiadores o Instituto Cyrela e a Fundação Casas Bahia – que, além de viabilizar a realização do curso no Estado, oferecem vagas de emprego aos formados.

É a quarta turma de formação oferecida pelo Proa no Estado. O instituto completou 15 anos de atividades em 2022 e já impactou mais de 36 mil jovens no Brasil. Dos inscritos no Rio Grande do Sul, 374 jovens concluíram o curso e 172 foram empregados nas empresas parceiras.

Inscrições

Para aproveitarem a oportunidade de se capacitar gratuitamente e serem encaminhados para o emprego, os jovens egressos de escolas públicas precisam apenas se inscrever no site do Proa. Depois da inscrição, os candidatos passam por uma prova simples de português, matemática e análise de perfil. Durante três meses, os estudantes aprovados no Proa realizam a formação essencial gratuita que inclui aulas de Autoconhecimento, Projeto Profissional, Raciocínio Lógico e Comunicação.

Após essa primeira etapa, eles podem optar por sete trilhas com capacitações mais específicas nas áreas de Administração e Logística, Análise de Dados, Promoção de Marcas, UX Design, Varejo e Educação Financeira.

