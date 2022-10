Política Institutos de pesquisa devem esclarecer resultados, não TSE, diz seu presidente

3 de outubro de 2022

Alexandre de Moraes apontou que a corte não tem responsabilidade pela discrepância entre o que apontavam as pesquisas eleitorais e os resultados das urnas Foto: Fabio Rodrigues Pozzebon/Agência Brasil Por mais que esteja muito polarizada a eleição, a sociedade demonstrou "extrema maturidade democrática", disse Alexandre de Moraes. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebon/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebon/Agência Brasil

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, afirmou na noite deste domingo (2/10) que a corte acertou na transparência das eleições e no combate à desinformação. Ele também disse que os resultados diferentes do que o previsto pelos principais institutos de pesquisa do país não devem ser esclarecidos pela Justiça Eleitoral, mas pelos próprios institutos.

Em coletiva de imprensa na sede do TSE, em Brasília, Alexandre disse que a Justiça Eleitoral acertou na campanha contra as fake news e as urnas eletrônicas. O presidente Jair Bolsonaro (PL) vem promovendo ataques às urnas desde antes das eleições de 2018.

“O TSE foi ágil no combate às fake news e à desinformação. Então me parece que não houve grande influência (desses fatores nas eleições)”, disse Alexandre.

O presidente do TSE também apontou que a corte não tem responsabilidade pela discrepância entre o que apontavam as pesquisas eleitorais e os resultados das urnas. “O TSE só registra as pesquisas. Não tem nenhum envolvimento em relação às pesquisas eleitorais. Se houve discrepância, quem tem de explicar são os institutos de pesquisa.”

O presidente do TSE declarou que acredita que não haverá mais violência política no segundo turno. “O acirramento das candidaturas e das campanhas no segundo turno é acirramento político. Não acredito que haja ataques ao sistema eleitoral.”

Por mais que esteja muito polarizada a eleição, a sociedade demonstrou “extrema maturidade democrática”, disse Alexandre. “Não há razão para a gente acreditar que isso não vá ocorrer no segundo turno.”

